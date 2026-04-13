Има бум на сигнали за корумпирани чиновници и политици

Най-много са данните за конфликт на интереси за общински съветници, кметове и училищни директори

13 Апр. 2026
Все повече граждани подават сигнали за корумпирани чиновници и политици, отчита Сметната палата.
Все повече граждани подават сигнали за корумпирани чиновници и политици, отчита Сметната палата.

Близо 2,5 пъти са се увеличили подадените сигнали за конфликт на интереси, отчете Сметната палата. За първите три месеца на годината са постъпили 246 сигнала, докато за същия период на 2025 г. са били само 100. 

Данните за корупция са най-вече за общински съветници и кметове, а се множат и сигналите за директори на учебни заведения, както и за представители на изпълнителната и законодателната власт, посочват от върховната одитна институция.

От февруари 2026 г. на Сметната палата бяха прехвърлени част от дейностите на закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК) - вкл. приемане и проверка на декларациите за имущество и интереси на властимащите, както и проверки по сигналите от граждани за длъжностни лица, които използват користно поста си за частни облаги.  

През първото тримесечие на 2026 г. е убило установено, че 123 от подадените сигнали са основателни, като по 26 текат производства, а по четири нарушенията вече са потвърдени (става дума за представители на местната власт). 

Сметната палата е сезирала за четирите случая Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Сега КОНПИ трябва да извърши своята проверка по казусите за установен конфликт на интерес и да пристъпи към санкции. 

Сигналите, постъпили в Сметната палата, които съдържат данни за други нарушения, се изпращат към съответните компетентни институции - АДФИ, Инспекторатите на Висшия съдебен съвет и МВР, министерства, ДНСК, Регионални управления на образованието и др.

Данните, касаещи неправомерно изразходване на бюджетни средства, влизат в специален регистър и се включват в плана на Сметната палата за одити през следващата година.

