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Денков: Слави Василев скри частен интерес за петролна фирма

Депутатът от ПБ твърди, че е прехвърлил дружеството на баща си, който пък и не изнасял дизел

Днес, 15:40
Слави Василев
БГНЕС архив
Слави Василев

"Аз не чух г-н Слави Василев да декларира, че има частен интерес с фирма, която той я е създал и я е прехвърлил на баща си. Той попада в полето на Закона за противодействие на корупцията и моят призив е да се заинтересувате какво и как се е случило". Това призова пред журналисти депутатът от ПБ акад. Николай Денков в парламента. Той призова Слави Василев да обясни защо не е декларирал това обстоятелство за въпросната фирма.

"В сряда взехме едно от най-важните решения в това НС, да се позволи износът на дизел от България, като основно лице в обсъждането беше Слави Василев от "Прогресивна България", каза Денков.Това е решението, което ще допринесе за увеличаване на горивата в България, предупреди той.

Тезата на Денков е, че семейството на Василев притежава фирма за петролни продукти, но депутатът не декларира това в сряда, когато по предложение на "Прогресивна България" падна забраната за износ на дизел от страната ни. Компанията е за за внос и износ на петролни продукти, уточни Денков.

Той се позова на Правилника за работата на НС, където се посочва, че при внасяне на законопроекти, изказване или гласуване в пленарно заседание или в комисия, народен представител с частен интерес от обсъждания проблем по смисъла на Закона за противодействие на корупцията, сред лица, заемащи публични длъжности, е длъжен да го декларира.

Денков допълни, че компанията се казва "Ийст Петролеум" ЕООД и е всъщност за внос и износ на петролни продукти. Той трябва да обясни защо не е декларирал това обстоятелство, когато защитаваше съответното решение", каза Денков.

Проверка на Mediapool в Търговския регистър показа, че в действителност дружеството "Ийст Петролеум" ЕООД в момента е собственост Васил Панайотов Василев. Вглеждане в делото на фирмата показва, че на 5 февруари 2026 г. Слави Василев е прехвърлил дяловото участие в размер на 25 564.59 € именно на баща си Васил Панайотов Василев.

За предмет на дейност на дружеството в Търговския регистър се посочва - "Търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, съхраняване и транспорт на нефт и продукти от нефтен произход, посредничество, комисионни сделки, външна и вътрешна търговия, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона".

"Фирмата, която е собственост на баща ми, не изнася дизел извън страната. Тя продава в рамките на страната. И никакъв конфликт на интереси няма", коментира по-късно в НС Слави Василев. Слави Василев твърди, че отмяната на забраната за износ няма да повлияе на цените на горивата в страната.

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Ключови думи:

Слави Василев, Николай Денков

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