ПП предлага алтернативен предмет "Добродетели и ценности"

Алтернативен предмет на религия в клас предлага "Продължаваме промяната", става ясно от проект на партията за промени в училищния закон. Вместо "Религии и добродетели", както предложиха наскоро от "Прогресивна България", според тях той следва да се казва "Добродетели и ценности".

Според проекта, внесен от депутати на ПП, начело с акад. Николай Денков, идеологии, доктрини и системи от възгледи и идеи в училище трябва да се изучават само с оглед формиране на национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие. Затова предложението им е "Добродетели и ценности" да се включи сред задължителните предмети, като според тях той следва да е насочен към нравственото, гражданското, културното и ценностното развитие на учениците чрез формиране на добродетели, гражданско съзнание, уважение към човешкото достойнство, демократичните ценности и културното наследство.

Предметът няма да има конфесионален характер и няма да цели религиозно възпитание или формиране на принадлежност към дадено вероизповедание. В него знанията за религиите ще се разглеждат като част от историческото, културното и духовното наследство на човечеството.

Той следва да влезе в сила от учебната 2027/28 г. за учениците, които постъпват в първи клас, и да се въвежда последователно в следващите години. До 2 месеца от приемането на въпросните промени, просветният министър трябва да утвърди учебна програма за този предмет, както и въпросните учебници и учебни помагала.

Модул "Изкуствен интелект"

С друг свой проект ПП предлага текстове, въвеждащи правила как учениците да се учат на използване на системи с изкуствен интелект, на критично оценяване на съдържание, създадено с такива системи, и на етичното им използване. От партията предлагат нов междупредметен модул "Изкуствен интелект", чрез който уменията да се формират интегрирано в рамките на учебните предмети - като български език, гражданско образование, чужди езици и др. По него ще могат да се организират проекти и други дейности, учещи учениците на умения за дебатиране и аргументиране, като те следва да се провеждат поне веднъж в месеца. Училищата ще организират годишни дебатни турнири на ниво паралелка, клас или училище, като ще могат да канят и ментори от висши училища, НПО и бизнеса.

Предвидено е да се приеме държавен стандарт, изготвен от просветното министерство заедно с това по иновациите, който да определи компетентностите по възрастови групи, изискванията за безопасно използване на ИИ и др. В него ще е уреден и редът за използване на изкуствен интелект - ученикът ще трябва да декларира предварително, ако е използвал такъв, според правилата за академична почтеност (според проекта министърът на образованието следва да утвърди правила за етично ползване на ИИ в училище). А училището веднъж годишно ще дава обратна връзка на ученика за напредъка му относно уменията за използване на ИИ. Учителите също ще трябват да минават на обучение за използване на изкуствен интелект, като при атестирането ще се вземат предвид и тези им умения. Записано е и че държавата ще подпомага финансово внедряването и използване в училище на системи за изкуствен интелект, а за влизане в сила на промените е даден срок - 2027/28 г.