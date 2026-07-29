Технологични гиганти унищожават редки книги в името на изкуствения интелект

Pixabay Някога фокусирана върху подпомагането на библиотеки, дистрибутори и книжарници да намират и продават книги, ISBNdb сега помага на компаниите с изкуствен интелект да купуват на едро между 1000 и един милион книги на поръчка.

Технологичните компании, които се занимават с изграждане на езикови модели, до съвсем скоро използваха пиратски дигитални книги, за да обучават агентите си с изкуствен интелект. В такова деяние бе обвинена компанията Meta, а Anthropic бе осъдена да плати авторски права на стойност 1,5 млрд. долара.

Сега обаче технологичните гиганти използват физически книги, от които могат да купуват безброй употребявани копия на ниска цена. По този казус също е имало дело. Anthropic например използва хидравлична машина за рязане, за да раздели страниците, които след това сканира с помощта на индустриално оборудване за обработка на изображения. С други думи, компанията буквално ограбва книгите, за да обучи своя изкуствен интелект, пише сайтът Futurism. А самият термин на операцията звучи страшно - "деструктивно сканиране".

Този процес се възползва от правна концепция, известна като доктрина за първа продажба, която позволява на купувача да прави каквото си поиска с покупката, без да има съгласието на първоначалния притежател на авторските права. И тъй като Anthropic превръща оригиналните физически текстове в дигитални, вместо да ги разпространява като нови копия, съдия сметна това за "трансформиращо" и следователно защитено от принципа за добросъвестно ползване.

Сайтът 404 Media съобщава, че тази практика е станала толкова разпространена, че дори утвърдени книжари се стремят да се възползват от бума на изкуствения интелект. Един от тях, наречен ISBNdb, който се гордее с "най-голямата база данни за книги в света", се хвали, че "най-добрите данни за обучение на изкуствен интелект в света се намират на рафта". Някога фокусирана върху подпомагането на библиотеки, дистрибутори и книжарници да намират и продават книги, ISBNdb сега помага на компаниите с изкуствен интелект да купуват на едро между 1000 и един милион книги на поръчка. Като допълнителен бонус, компанията обещава на компаниите, че ще запази покупките им в тайна – никой не иска да се окаже в светлината на прожекторите, както Anthropic и Meta.

Собственик на малка книжарница казва, че през април продажбите му са скочили от 20 книги седмично до стотици, и е почти сигурен, че клиентите всъщност са лаборатории за изкуствен интелект. Той добави, че инвентарът му е пълен с редки и изчерпани книги, което означава, че компаниите за изкуствен интелект унищожават истински съкровища. "Аз лично имам смесени чувства към всичко това", казва книжарът пред 404. "Това ми е от полза както финансово, така и ми помага да се отърва от стар инвентар, който иначе е малко вероятно да се продаде. От друга страна, не ми харесва крайната употреба и не ми харесва, че редки книги се късат", казва той.

Подобни думи се чуват из цялата индустрия, а услуги като ISBNdb улесняват големите поръчки, като запазват анонимността на купувачите с изкуствен интелект, както е обещано.