Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Само 6,5% от учениците са се научили как да ползват ИИ в училище

Отделните училища напредват с различна скорост и имат различни възможности

Днес, 12:43
Проф. Георги Вълчев
МОН
Проф. Георги Вълчев

Близо 95% от учениците вече използват изкуствен интелект за учебни цели, като близо 1/2 от тях го правят интензивно - всеки ден или няколко пъти седмично. Залугата за това обаче не е на българското училище - то не успява да догони развитието на новите технологии и да е на висотата да обучава в тях младите. Това показва доклад от проекта "Изследване на организационната, технологичната и педагогическата готовност за интеграция на изкуствен интелект в българските училища, представен днес в София тех парк.

Проучването е изготвено между октомври 2025 г. и март 2026 г. от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) по поръчка на министерството на образованието и науката. То обхваща 10 038 ученици, 1767 учители и 210 директори от 63 училища в цялата страна. Идеята е резултатите от него да послужат за диагностика и да подпомогнат създаването на ясни правила за използване на изкуствения интелект, за защита на личните данни, за преодоляване на различията в достъпа до технологии между отделните училища и за развитие на нови модели на преподаване и оценяване.

Един от важните изводи в него е, че българските училища не започват от нулата. В системата вече има натрупан опит, желание за експериментиране и редица добри практики, но отделните училища напредват с различна скорост и имат различни възможности, посочват от МОН. По думите им изследването показва, че технологията се е превърнала в част от ежедневието на младежите. 56% споделят, че са се научили да използват изкуствен интелект напълно самостоятелно, докато 6,5% посочват училището като мястото, където са придобили тези умения. Това означава, че реалното използване на ИИ изпреварва формалното обучение и поставя училището пред предизвикателството да задава рамката, в която учениците изграждат отговорни и устойчиви навици за работа с новите технологии, признават от МОН.

Просветният министър проф. Георги Вълчев коментира, че когато се появи нова технология, се отключват и страховете на хората. "Когато една система е изпълнена със страх, тя е тревожна и резултатите не са добри. Затова трябва да намерим верния път с помощта на изследвания като днешното и на дискусиите, които ще проведем", каза той. По думите му учителите ще имат водеща роля при въвеждането на изкуствения интелект в учебния процес, а задачата на образователната система ще е да създаде ясни правила и необходимата подкрепа, така че новите технологии да се използват отговорно и в полза на учениците. 

 

Как учителите ползват ИИ

Учителите имат базова грамотност за ИИ, става ясно от данните. При педагозите най-висока готовност към момента има при използването на изкуствения интелект в административните дейности, където ползите са най-бързо измерими. Най-често ИИ се ползва при подготовката, особено за планиране на уроци и създаване на задачи. Методическото му внедряване в реалния учебен процес обаче остава ограничено. Анализът отчита разлика от 0,58 пункта между високата теоретична подготовка на учителите (4,20) и реалното прилагане на изкуствен интелект в учебния процес (3,62). От това може да се направи извод, че училищата имат нужда от повече практически капацитет - методическа подкрепа, ясни процедури и хора, които да подпомагат процеса на внедряване. Там, където има визия, тя следва да бъде подкрепена и с устойчиви вътрешни правила, така че добрите практики да се превърнат в част от ежедневната работа на училището.

Припомняме, че МОН вече предложи визия за въвеждането на ИИ в училищното образование, рамка за ИИ грамотност в училищното образование, както и промени в учебните програми.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

изкуствен интелект, училища

Още новини по темата

"Форд" върна на работа инженери заради лошо качество на ИИ
29 Юни 2026

ООН: Скоро ИИ ще ползва повече вода, отколкото консумира човечеството
06 Юни 2026

Северна Корея изстреля ракета, насочвана с изкуствен интелект
27 Май 2026

Папата издаде енциклика за опасността от ИИ
25 Май 2026

Парите за спорт на деца и учащи пак се вдигат двойно
30 Апр. 2026

По 15 хил. евро ще могат да получат училища за лаборатории за иновации
17 Апр. 2026

Създателите на "Тик Ток" изплашиха Холивуд
03 Апр. 2026

Учениците ще учат за изкуствен интелект още от 1. клас
01 Апр. 2026

Чатботовете с ИИ угодничат и дават лоши съвети

27 Март 2026

Изкуствен интелект връща покойния Вал Килмър на екрана
19 Март 2026

В Южна Корея хората над 65 години се справят с депресията чрез AI "внуци"

17 Март 2026

Училища у нас ще си имат дигитални лидери
13 Март 2026

Нова идея: училищните салони да отворят врати за спортни клубове
04 Март 2026

Изкуственият интелект влиза в болниците у нас
16 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса