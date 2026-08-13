Агенцията за ядрена безопасност на Тайван е ударена от безпрецедентна атака с ИИ

Pixabay През последните години Тайван се оплаква от хибридна война, водена от Китай – от ежедневни военни учения близо до острова до дезинформационни кампании и кибератаки – тъй като Пекин засилва военния и политически натиск върху демократично управлявания остров, за да принуди Тайпе да приеме претенциите на Китай за суверенитет.

Хакери, свързани с Китай, са извършили безпрецедентна кибератака срещу правителствени системи на Тайван, сред които и тайванската агенция за ядрена безопасност, с помощта на агенти с изкуствен интелект, предава "Файненшъл Таймс". Новината идва няколко дни, след като страната проведе учение за действия в слуай на срив при интернет с цел да се тества устойчивостта на критичната цифрова инфраструктура и готовността на държавните институции и населението за реакция при евентуална хибридна атака или пълна блокада от страна на Китай.

Министерството на цифровите въпроси на страната е съобщило, че неговите звена за наблюдение на киберсигурността са открили необичайната атака, насочена към правителствени агенции, започнала на 20 юли. Националният институт за киберсигурност е издал серия от предупредителни сигнали, докато е разследвал случая. Хакерите са използвали хибриден подход с Open Claw.

От "Файненшъл Таймс" цитират Dream, израелската компания за изкуствен интелект, засякла атаката, която казва, че хакерите са използвали агенти с ИИ с отворен код , за да изградят автономен инструмент за кибератаки, който се държи като координиран онлайн екип. Нарушението е първото по рода си, отбелязват от компанията. Инструментът е компрометирал най-малко 85 правителствени потребителски акаунта, извличайки досиета на повече от 2500 служители, след което е разширил атаката си до тайванската агенция за ядрена безопасност и най-малко седем енергийни компании.

През последните години Тайван се оплаква от хибридна война, водена от Китай – от ежедневни военни учения близо до острова до дезинформационни кампании и кибератаки – тъй като Пекин засилва военния и политически натиск върху демократично управлявания остров, за да принуди Тайпе да приеме претенциите на Китай за суверенитет.

Въпреки че тайванските власти не отправят директни обвинения към Китай, "Файненшъл Таймс" съобщава, че са заподозрени свързани с Китай хакери. Dream не приписва атаката на конкретна група, но заяви, че използването на опростен китайски във вътрешните чатове, свързани с хакерската атака, означава, че има голяма вероятност операторът да е свързан с Китай.

Китайските кибератаки срещу ключова инфраструктура на Тайван са се увеличили с 6% през 2025 г. спрямо предходната година до средно 2,63 милиона атаки на ден, съобщи Бюрото за национална сигурност на острова през януари, добавяйки, че някои хакерски атаки са били синхронизирани с военни учения по хибридни заплахи за парализиране на острова.