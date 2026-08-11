Тайван проведе учения за действие при интернет срив

Тайван проведе за първи път мащабни симулационни учения, по време на които умишлено бе забавена интернет връзката на острова, съобщи Централната информационна агенция (CNA). Целта на маневрата бе да се тества устойчивостта на критичната цифрова инфраструктура и готовността на държавните институции и населението за реакция при евентуална хибридна атака или пълна блокада от страна на Китай.

В рамките на учението скоростта на мобилните мрежи от четвърто (4G) и пето (5G) поколение бе контролирано и драстично намалена за период от 30 минути, пресъздавайки сценарий на сериозен срив в преноса на данни. Въпреки ограниченията в интернет трафика, базовите телекомуникационни услуги – гласовите телефонни разговори, SMS съобщенията и националната система за извънредно оповестяване на населението – продължиха да функционират нормално и без прекъсване.

Експерти по сигурността посочват, че подобни симулации са от решаващо значение за острова, тъй като при евентуален военен конфликт или саботаж на подводните комуникационни кабели, запазването на основните канали за комуникация е критично за координацията на властите и информираността на гражданите. От министерството на дигиталните въпроси на Тайван подчертаха, че учението е преминало успешно и събраните данни ще послужат за последващо подобряване на защитата на телекомуникационните мрежи.