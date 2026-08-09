Близо 1400 полета са отменени в Китай заради приближаващ тайфун

Гъсто населеното източно крайбрежие на Китай се подготвя за стоварването на тайфуна "Делфин", заради който бяха отменени много полети, стигна се до евакуации и тревога от най-високо ниво от властите.
Близо 1400 полета до и от двете основни пътнически летища в Шанхай бяха отменени в неделя, съобщи държавната телевизия CCTV. Летището в Ханджоу в близката провинция Джъдзян отчете 270 отменени полета, предава БГНЕС. Очаква се тайфунът "Делфин", който донесе проливни дъждове и силни ветрове в японската Окинава през последните дни, да достигне сушата късно в неделя или рано в понеделник в Джъдзян или съседната провинция Фудзиен.
Седем души в Окинава са получили леки наранявания, включително мъж на възраст над 100 години, който е бил повален от пориви на вятъра, паднал е на земята и си е ударил главата. До неделя следобед 5290 домакинства в Окинава са останали без електричество.
В Тайван десетки фериботни услуги бяха спрени и над 180 полета бяха отменени, тъй като бурята донесе проливни дъждове и силни ветрове в северната част на острова в неделя.
В неделя сутринта Националният метеорологичен център на Китай (NMC) издаде червено предупреждение за тайфун, което е най-сериозното си предупреждение, прогнозирайки „извънредни проливни дъждове“ в някои райони на централен и източен Джъдзян. Очакват се обилни валежи и в Шанхай и части от провинциите Фудзиен, Анхуей и Дзянсу до понеделник следобед, съобщи NMC. След като тайфунът „Делфин“ достигне сушата, се очаква той да отслабне, докато се движи в северозападна посока над източен Китай. Във Фудзиен близо 99 000 души бяха преместени от „рискови райони“ в събота вечерта преди пристигането на бурята. Услугите по над 200 фериботни маршрута бяха спрени в Джъдзян и Фудзиен. Работата по офшорни проекти беше спряна, а 474 строителни кораба бяха върнати в пристанището до петък сутринта. Някои железопътни услуги в засегнатите райони също бяха спрени в неделя, за да се гарантира безопасността на пътниците.
Заплахата от тайфуна „Делфин“ в Китай идва две седмици след като тайфунът „Ноул“ връхлетя южната провинция Гуандун, обявен тогава от властите за най-силния, ударил Китай тази година. Трима души загинаха и стотици домове бяха повредени от тайфуна „Ноул“ във Филипините, преди да достигне Китай.