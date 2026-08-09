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Близо 1400 полета са отменени в Китай заради приближаващ тайфун

09 Авг. 2026
Хора пресичат улица по време на проливен дъжд, донесен от тайфуна "Делфин" в Тайпей, Тайван, 08 август 2026 г. Тайфунът премина през Тайван, преди да се насочи към Китай.
БГНЕС/ЕПА
Хора пресичат улица по време на проливен дъжд, донесен от тайфуна "Делфин" в Тайпей, Тайван, 08 август 2026 г. Тайфунът премина през Тайван, преди да се насочи към Китай.

Гъсто населеното източно крайбрежие на Китай се подготвя за стоварването на тайфуна "Делфин", заради който бяха отменени много полети, стигна се до евакуации и тревога от най-високо ниво от властите. 

Близо 1400 полета до и от двете основни пътнически летища в Шанхай бяха отменени в неделя, съобщи държавната телевизия CCTV. Летището в Ханджоу в близката провинция Джъдзян отчете 270 отменени полета, предава БГНЕС. Очаква се тайфунът "Делфин", който донесе проливни дъждове и силни ветрове в японската Окинава през последните дни, да достигне сушата късно в неделя или рано в понеделник в Джъдзян или съседната провинция Фудзиен. 

Седем души в Окинава са получили леки наранявания, включително мъж на възраст над 100 години, който е бил повален от пориви на вятъра, паднал е на земята и си е ударил главата. До неделя следобед 5290 домакинства в Окинава са останали без електричество. 

В Тайван десетки фериботни услуги бяха спрени и над 180 полета бяха отменени, тъй като бурята донесе проливни дъждове и силни ветрове в северната част на острова в неделя. 

В неделя сутринта Националният метеорологичен център на Китай (NMC) издаде червено предупреждение за тайфун, което е най-сериозното си предупреждение, прогнозирайки „извънредни проливни дъждове“ в някои райони на централен и източен Джъдзян. Очакват се обилни валежи и в Шанхай и части от провинциите Фудзиен, Анхуей и Дзянсу до понеделник следобед, съобщи NMC. След като тайфунът „Делфин“ достигне сушата, се очаква той да отслабне, докато се движи в северозападна посока над източен Китай. Във Фудзиен близо 99 000 души бяха преместени от „рискови райони“ в събота вечерта преди пристигането на бурята. Услугите по над 200 фериботни маршрута бяха спрени в Джъдзян и Фудзиен. Работата по офшорни проекти беше спряна, а 474 строителни кораба бяха върнати в пристанището до петък сутринта. Някои железопътни услуги в засегнатите райони също бяха спрени в неделя, за да се гарантира безопасността на пътниците. 

Заплахата от тайфуна „Делфин“ в Китай идва две седмици след като тайфунът „Ноул“ връхлетя южната провинция Гуандун, обявен тогава от властите за най-силния, ударил Китай тази година. Трима души загинаха и стотици домове бяха повредени от тайфуна „Ноул“ във Филипините, преди да достигне Китай.

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Ключови думи:

тайфун, Китай, Тайван

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