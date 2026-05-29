Китай изгражда ядрен щит в пустинята

Китай строи огромен „ядрен щит“ в пустинята - той включва десетки стартови площадки, бункери, летища и комуникационни възли, съобщава Reuters. Всичко това е необходимо за едно — да се запази контролът над ракетите и да се гарантира ответен удар дори след евентуална атака от страна на САЩ.

Мащабите на строителството вече се определят като безпрецедентни. Анализатори на агенцията отбелязват, че става въпрос за хиляди квадратни километри укрепена инфраструктура.

Основната част от това мащабно строителство е съсредоточена в пустинните райони на Северен и Северозападен Китай (особено близо до Юмен в провинция Гансу и Хами в Синцзян). Тези отдалечени локации осигуряват естествена защита и огромно пространство за разгръщане.

Анализаторите посочват, че Китай изгражда стотици нови подземни силози за междуконтинентални балистични ракети (ICBM), по-конкретно за моделите DF-41. Стратегията е американското разузнаване да не знае в кои точно шахти има реални ракети и кои са празни макети. Това принуждава потенциалния противник да разпилява ресурсите си за прицелване във всички възможни обекти.

Снимките разкриват над 80 площадки, както и съоръжения, които могат да служат за електронна война, спътникови комуникации и командни операции.