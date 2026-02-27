Медия без
Чистка в Китай отстрани за корупция 19 висши фигури

Сред низвергнатите са деветима генерали и 10 партийни дейци

Днес, 07:42
Си Дзинпин направи поредна чистка, точно преди Националния народен конгрес
ЕПА/БГНЕС
Китай отстрани 19 висши служители, включително деветима ключови военни, от списъка със законодатели точно преди най-големия форум - Националния народен конгрес (NPC), насрочен за следващата седмица. Отстраняванията бяха обявени от Постоянния комитет на NPC.

За уволненията не е посочена официална причина, но те идват само седмици, след като на 26 януари президентът и генерален секретар на управляващата комунистическа партия Си Дзинпин отстрани и арестува най-високопоставения си генерал Джан Юся, който бе и един от най-близките му военни сътрудници. Заедно с Джан бяха задържани още военни, включително Лиу Джънли, началник на Генералния щаб на Народноосвободителната армия на Китай (НОАК). Джан бе обвинен в предаване на информация за ядрената програма на Китай на САЩ.

Според репортаж на държавни медии, сред сега отстранените са Ли Цяомин, командир на Сухопътните сили и Шън Дзинлун, бивш командир на Военноморските сили. В списъка са и още висши офицери, както и редица провинциални партийни дейци, включително Сун Шаочонг, бившият партиен ръководител на региона Вътрешна Монголия. Всички те са обвинени „сериозни нарушения на дисциплината и закона“, евфемизъм за корупция.

Това е поредна чистка на високопоставени военни фигури в Китай през последните няколко години, обобщава BBC. Най-голямата досега бе през октомври 2025 г., когато девет висши генерали бяха отстранени, а влстите заявиха, че чистките са част от антикорупционна кампания.

Си Дзинпин превърна борбата срещу корупцията в централен стълб на своето управление. Той започна с антикорупционната си кампания „тигри и мухи“, насочена както към високопоставени, така и към нископоставени служители, стартирана малко след като той пое властта през 2013 г. Си наскоро заяви, че битката „остава сериозна и сложна“.

Хиляди делегати ще се съберат в столицата Пекин следващата седмица за две сесии. Това са годишните заседания на Националния народен конкрес, който е законодателният орган на Китай, и на Китайската народна политическа консултативна конференция, която пък е най-висшият политически консултативен орган на страната. Двете сесии трябва да се проведат между 4 и 11 март и на тях правителството ще обяви петгодишния си план, в който очертава ключовите си политически и икономически цели.

