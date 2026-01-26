Китай арестува висши генерали за продажба на ядрени тайни на САЩ

Висши генерали, приближен на Си Дзинпин, са арестувани за корупция и държавна измяна. Сред задържаните е „дясната ръка“ на китайския ръководител - високопоставеният китайски генерал Джан Юся, който е заподозрян, че работи за САЩ. Той е обвинен в предаване на информация за ядрената програма на Китай на САЩ, съобщава WSJ. Другият арестуван е Лиу Джънли, началник на Генералния щаб на Народноосвободителната армия на Китай /НОАК/.

Джан Юся е член на вътрешния кръг на Си Дзинпин. Падането му е резултат от мащабна чистка във военното ръководство на Китай.

Арестът на такъв човек е шокиращ дори по китайски стандарти. Преди ареста си той беше заместник-председател на Централната военна комисия и се смяташе за недосегаем. Отстраняването на генерала демонстрира желанието на Си да си осигури пълен контрол над армията и драстично да увеличи личната си власт, пише WSJ.

Джан Юся беше единственият човек с такава военна власт, че теоретично можеше да противодейства на влиянието на Си Дзинпин. Сега тази фигура я няма.

Въпреки че Министерството на националната отбрана на Китайската народна република официално потвърди разследването срещу генералите Джан Юся и Лиу Джънли (официалната причина е посочена като „сериозни нарушения на дисциплината и закона“, фраза, често свързвана с корупция), информацията относно действителен „опит за военен преврат“ и стрелби остава непотвърдена на този етап. Подобни твърдения се разпространяват предимно в социалните медии и чрез опозиционните медии. Западните агенции (Reuters, Bloomberg) са склонни да оценяват това по-скоро като пореден кръг от чистките на военния елит от Си Дзинпин.

Коментарите са, че с отстраняването на Джан Юся и Лиу Джънли – последните висши командири с реален боен опит, които се издигнаха в йерархията най-вече благодарение на заслугите си, то професионалното ядро ​​на НОАК е съсипано.

Силно секретният характер на НОАК усложнява усилията за установяване на точните причини, довели до падането на Джан и Лиу. Може спокойно да се каже, че никой друг не знае цялата история, освен малцина привилегировани, които са планирали ареста на Джан и Лиу. Въпреки това отстраняването на Джан Юся изглежда крайно необичайно, като се има предвид нуждата на Си от доверени лица, които да заемат влиятелни позиции и да му помагат да контролира НОАК, особено във време на нарастваща глобална несигурност, коментират западните издания.

Отстраняването на Лиу Джънли също няма особен смисъл. Той отговаря за комуникации, разузнаване и реагиране на НОАК – функции, които са от основно значение за съвременната война и изискват висока степен на професионална компетентност. Премахването на такъв офицер противоречи на институционалните приоритети на НОАК.