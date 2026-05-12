Калифорнийска кметица е обявена за таен агент на Китай

Кметицата на американския град Аркадия, в щата Калифорния, Ейлийн Уанг се е съгласила да се признае за виновна за дейност като таен агент на китайското правителство и е подала оставка от поста си вчера, предават Асошиейтед прес и БТА.

Уанг бе обвинена миналия месец в развиване на дейност на територията на САЩ като агент на чуждестранно правителство. Според обвинението тя е изпълнявала поръчките на китайски представители, като например публикуване на статии в услуга на Пекин, без предварително да уведоми за това американското правителство, както изисква законът.

Тя бе избрана през ноември 2022 г. в градски съвет от петима души, които изпълняват длъжността на кмет на ротационен принцип, уточнява АП. Градският управител Доминик Лазарето заяви в прессъобщение, че от дейността на 58-годишната Уанг не са засегнати общински финанси или служители.

"Искаме да бъдем ясни: това разследване се отнася до персонално поведение и обвиненията са за дейност, преустановена в момента, в който госпожа Уанг е положила клетва през декември 2022 г.“, каза той.

Федерални служители заявиха, че Ейлин Уанг се е съгласила да се признае за виновна за престъплението, което е наказуемо с максимална присъда от 10 години затвор.

Адвокатите ѝ казаха, че тя осъзнава сериозността на обвинението и приема да понесе отговорност за "стари лични грешки“.

Уанг и колегата ѝ Яонинг Сун, известен като Майк, са работили от името на държавни служители на Китайската народна република от края на 2020 г. до 2022 г., за да популяризират интересите им, като разпространяват прокитайска пропаганда в САЩ, посочва АП.

Сун излежава четиригодишна присъда, след като се призна за виновен по същото обвинение миналия октомври. Той е посочен в документи и като касиер на предизборната кампания на Уанг през 2022 г.

Двамата са администрирали новинарския уебсайт Ю Ес Нюз сентър (U.S. News Center), насочен към китайската общност в САЩ, и са били инструктирани от китайски държавни служители да публикуват прокитайско съдържание на него, отбелязва АП.