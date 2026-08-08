Изкуственият интелект вече създава и нови вируси

Учени от Станфордския университет и Arc Institute създадоха с помощта на изкуствения интелект (ИИ)16 жизненоспособни бактериофага - вируси, способни да поразяват бактериите, пише NYT. Те смятат, че ИИ може да стане инструмент за разработването на методи за борба с бактериалните инфекции.

За работата си учените са използвали геномните модели на изкуствения интелект Evo 1 и Evo 2. Принципът им на работа наподобява популярните езикови модели на ИИ, но вместо текстове те анализират генетична последователност. ИИ изучил геномните данни на ред вируси и така генерирал хиляди нови варианти на геномите. След това изследователите избрали около 300 най-перспективни образци и ги проверили в лабораторни условия. 16 от вариантите сформирали жизнеспособни бактреиофаги.

Учените разглеждат тези бактериофаги като един от инструментите за борба с инфекциите заради нарастващата устойчивост на бактериите към антибиотиците. "Това е важен етап в развитието на технологиите - ИИ може да се използва за създаването на нови биологични инструменти", казва Патрик Кай, биолог из Манчестерския университет.

Специалистите обаче предупреждават, че развитието на ИИ технологиите изисква внимателен подход. Мориц Ханке от Центъра за безопасност на здравето към Университета "Джонс Хопкинс" отбелязва, че развитието на инструментите на ИИ в биологията става по-бързо, отколкото създаването на механизми за контрол на тяхното използване. "За изкуствено създадените биологични конструкции засега няма такава история на наблюданието, както при природните вируси, които се изучават от десетилетия. Затова по-нататъшното развитие на технологиите изисква нови подходи за безопасност", казва той.

Авторите на изследването казват, че са отчели потенциалните рискове при разработката на моделите с Evo. Системата не е обучавана с данни за вируси, които могат да заразяват хора, животни, растения или гъби.

Изследването може да доведе до медицински пробиви. „Способността на моделите на геномния език да генерират цели функционални геноми не е тествана“, пишат те в Science. И дават за пример, че са използвали модел на ИИ, за да проектират вируси, които могат да заразят и убият микроба E. coli.

Макар че това може да допринесе много за контролирането на смъртоносни бактериални инфекции, технологията може да бъде използвана за разработване на по-сложни форми на живот - и дори да помогне за проектирането на биологични оръжия.