Денков разкритикува "Демократична България" заради спора около Божанков

Днес, 10:41
Божанков и Лорер не намириха място в листите по искане на "Продължаваме промяната"
Божанков и Лорер не намириха място в листите по искане на "Продължаваме промяната"

Зам.-председателят на "Продължаваме промяната" Николай Денков заяви в студиото на Нова телевизия, че партньорите му от "Демократична България" са допуснали грешка, като са извадили публично спора за присъствието на Явор Божанков в листите на коалицията.

"Цяла кампания слушаме какво е казал Мирчев, какво е казал Божанков - ние мълчим, защото смятаме, че не е работа изобщо в медиите, особено по време на кампания, да се вади кухня как се правят избори", заяви заместникът на Асен Василев.

Денков разказа от своя страна, че лидерите на ДБ са идвали на заседанието на националното ръководство на ПП, за да лобират за номинирането на Божанков.

"Три пъти обсъждахме в Национален съвет дали може да бъде в листите. Единия път дойдоха тримата - Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, да убеждават Националния съвет, че това трябва да се случи", разказа Денков.

"Националният съвет и трите пъти казва "не, ние не сме съгласни", допълни той.

"Това, което направиха, е грешка на ДБ, че тези спорове ги извадиха публично", заключи Николай Денков, като посочи, че те очакват депутатите им в залата да подкрепят с гласовете си техните решения. "Аз действително се учудвам защо спорим за това!", каза той по темата за изпадането на Божанков от листите.

И обяви, че ДБ също са отказвали предложения за листите, направени от ПП, но от партията на Асен Василев не са го превръщали в публичен проблем.

"Ние от ПП сме предлагали доста други неща и те са отказвали. Никога не сте чували от нас да казваме - "те ни поставят ултиматуми", коментира той. И даде пример от последното редене на листите в трите столични МИР.

"Ние им предложихме друго разпределение на водачите в София, те казаха "не". Добре! Не сте чули от нас, че това е проблем!Нормално е, когато има преговори", обобщи Денков. Той отсега потвърди, че все пак коалицията ще има общ кандидат-президент.

 

