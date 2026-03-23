Депутати ветерани останаха извън изборната надпревара

Вътрешни размествания в политическите сили оставят извън изборната надпревара депутати, които бяхме свикнали да виждаме от години в парламента.

Това се забелязва в ГЕРБ, където вероятно очакват избираемите места силно да се свият, след като почти сигурно формацията на Бойко Борисов ще бъде изместена от първото място от коалицията "Прогресивна България" на Румен Радев. От листите отсъства Красен Кралев – бившият спортен министър на Борисов. Той участваше в девет поредни парламента, като се явяваше на избори от Варна, където сега начело е Владислав Горанов, или от Пазарджик, където сега е поставен Стефан Мирев.

Няма ги в листите на ГЕРБ-СДС и юристът Бранимир Балачев, който е депутат в пет парламента, Пламен Петров (девет пъти депутат), Андрей Рунчев (четири пъти), Иван Червенков (пет пъти) и др.

Доста са липсващите и в ПП-ДБ. На първо място – Лена Бориславова (четири пъти депутат), която е едно от лицата на "Продължаваме промяната". Още през януари т.г. тя обяви, че няма да се кандидатира , защото предпочита да се съсредоточи върху нови проекти. По същото време се разбра, че няма да участва и Андрей Цеков (четири пъти депутат) – бивш регионален министър в кабинета "Денков", също популярна фигура на ПП. Той също обясни отказа си с лични причини. Без шум от политиката се дистанцираха и други двама депутати от ПП – Васил Стефанов (пет пъти) и Петър Кьосев (четири пъти).

Решение да излезе от парламента обяви през февруари Людмила Илиева (четири пъти депутат), излъчена от ДСБ. По семейни причини в политическата битка няма да се включи и Иван Белчев (четири пъти) от "Да, България".

Политически обаче са мотивите зад отсъствието на Даниел Лорер (пет пъти депутат) и Явор Божанков (осем пъти). Двамата влязоха в конфликт с лидерите на ПП Кирил Петков и Асен Василев покрай избора на председател на настоящия парламент. Сега Василев, единственият останал лидер на партията, твърдо се противопостави на включването на двамата в листите, въпреки че партньорите му от ДБ настояваха за обратното, и накрая надделя .

Вътрешни трусове в БСП доведоха до изпадането на редица от водещите фигури на червената парламентарна група. Като бившия лидер Атанас Зафиров (девет пъти депутат), който беше вицепремиер в кабинета "Желязков", министрите в същото правителство Борислав Гуцанов (осем пъти) и Манол Генов (осем пъти), и водачите на групата при това управление Драгомир Стойнев (единадесет пъти) и Кирил Добрев (шест пъти). В изборната борба няма да се включи и Петър Кънев (единадесет пъти).

Наскоро стана ясно, че депутатите на "Позитано" 20 са разделени в отношението си към бившата власт. Част от тях следваха примера на новия лидер на БСП Крум Зарков, който се изявява като опонент на съюза с ГЕРБ и ДПС, докато споменатите продължаваха да работят с бившите си партньори. Зарков се закани да не ги допусне до листите и е удържал на обещанието си.

Сред кандидатите на АПС липсват Джейхан Ибрямов (осем пъти в парламента) и Рамадан Аталай (четиринадесет пъти), които се изявяваха като върли противници на Делян Пеевски след разцеплението на ДПС. Също и Ремзи Осман (участвал още в 7-ото Велико Народно събрание и в седем обикновени парламента след това), Павлин Кръстев, Левент Мемиш, Мехмед Салим и Павлин Найденов. Всички изброени се оказаха извън тясното ръководство на АПС, след като новата партия на Ахмед Доган беше учредена.

Във "Възраждане" и ДПС изглежда лидерите Костадин Костадинов и Делян Пеевски са напълно доволни от сегашните си депутати, ако се съди по това, че целите им парламентарни групи са намерили място в изборните листи. Почти същото е положението и при ИТН, където само един депутат от сегашната група няма да участва в изборите – доцентът по наказателно право Николета Кузманова, която доскоро беше юридическото острие на партията на Слави Трифонов.