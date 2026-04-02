Радев се зарече да не се коалира с Пеевски и Борисов

А Денков поиска от бившия президент да каже "дали ще иска да разпределя порциите"

02 Апр. 2026
Румен Радев отказва възможността да работи заедно с Бойко Борисов.
Румен Радев отказва възможността да работи заедно с Бойко Борисов.

Поне един от възможните варианти за мнозинство в следващия парламент отпадна, след като Румен Радев се зарече, че няма да се коалира с ГЕРБ или ДПС.

На срещи в Крумовград и Момчилград той разказа, че хората го питали водената от него коалиция "Прогресивна България" (ПБ) ще се "сглоби със същите тези от мафията". "Искам вече веднъж завинаги да стане ясно: коалиция с Пеевски и с Борисов няма как и няма да има", обеща бившият президент, цитиран от пресцентъра на ПБ.

Преди това, в Благоевград, експрезидентът заговори за "сглобкаджиите", като поиска да им се потърси отговорност на изборите. "Нагледахме се на безхаберие, грабеж и предателства в управлението на страната. Затова на тези избори отговорност трябва да понесат всички сглобкаджии, които нанесоха тежки щети на обществото ни, на българската политика и на Конституцията", казал е Радев.

В предишни изказвания Радев е споменавал като "сглобкаджии" ПП-ДБ, които обвини, че подкрепят това "олигархията да ни отнеме водата и да отрови земята ни". В отговор лидерът на ПП Асен Василев го нарече "страхлив лицемер" и обяви, че "купувачите на гласове се радваха на комфорт при служебните кабинети на Румен Радев".

Възможности

В ПП-ДБ смятат, че възможността за ново парламентарно мнозинство зависи от това дали формации в следващото Народно събрание биха се обединили около определени задачи - като отстраняването на временния главен прокурор Борислав Сарафов и свалянето на държавната охрана на Борисов и Пеевски.

По думите му, така ще си проличи кой "иска да се бори със злоупотребите и корупцията или всъщност само говори". Денков уточни, че това тепърва предстои да се види и за Румен Радев, от когото очаква да покаже "дали ще иска да разпределя порциите заедно с Борисов".

"По дефиниция олигарсите са тези, които използват политическите си протекции, за да печелят пари и власт. Има и добър бизнес, който не използва политически протекции и иска ясни честни правила и прозрачност, без да използват политическа протекция. Това са два различни свята и аз знам ние къде сме. Искам да чуя Радев къде е. Чул съм Борисов и Пеевски - те са напълно ясни", добави бившият премиер.

