Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Девет от водачите на ИТН са подсигурени с две листи

Сред тях са Павела Митова, Станислав Балабанов, Тошко Йорданов и Александър Рашев

Днес, 16:44
Илияна Димитрова
Станислав Балабанов, Павела Митова, Тошко Йорданов и Александър Рашев имат най-големи шансове за НС, ако партията прескочи 4-процентната бариера.

В ИТН максимално са се постарали важните за партията им хора да влязат в парламента, ако успеят да прескочат 4-процентната бариера. Деветима от водачите на формацията са сложени начело на две листи. Така излиза, че тези хора отговарят за общо 18 избирателни района.

Юристът Александър Рашев е водач на листите Бургас и в 24-ти столичен район. Той беше водещото лице на ИТН по време на дебатите за Изборния кодекс, при които партията неуспешно опита да замени машините за гласуване със скенери за броене на бюлетини.

Зам.-председателят на ИТН Тошко Йорданов е начело на листите във Варна и в Пловдив-област. Той е дясната ръка на лидера Слави Трифонов. Самият той, както винаги, ще води в два района – Плевенския и 25-ти столичен, макар че никога не използва спечелените мандати в парламента.

Станислав Балабанов – журналистът, който стана основен говорител на партията, е поставен начело в Пловдив-град и Хасково. В 23-ти столичен район и в Стара Загора листите води Павела Митова – председател на енергийната комисия в действащия парламент, прочула се с това, че води нейно заседание, продължило по-малко от половин минута.

Районите на Монтана и Ямбол партията е поверила на Ашот Казарян, който доскоро беше зам.-министър на културата. Друг член на кабинета "Желязков" - икономическият министър Петър Дилов, е начело във Велико Търново и Русе. Водачески места в две листи са дадени и на още двама действащи депутати от ИТН – Снежанка Траянска (Габрово и Кюстендил) и Иван Клисурски (Враца и Ловеч).

За отбелязване е, че сред лидерите липсва Николета Кузманова – доцент по наказателно право в СУ, която беше водещият юридически авторитет на ИТН в сегашния парламент. Няма водаческо място и за бившия здравен министър Силви Кирилов.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ИТН, парламентарни избори 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?