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Демерджиев: Убедени сме, че сме задържали физическия убиец на Филипов

Никога не съм бил юридически представител на убития и ПИМК, твърди МВР-шефът

01 Окт. 2026Обновена
Иван Демерджиев
Булфото
Иван Демерджиев

За нас няма съмнение, че сме задържали физическия извършител на убийството на Илиян Филипов. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента за екзекуцията в Пловдив на собственика на най-голямата транспортна компания ПИМК и на "Ботев" (Пд). 

МВР-шефът даде да се разбере, че физическият извършител 51-годишен мъж, бивш служител в една от транспортните фирми на застреляния бизнесмен, с криминално минало, който бе арестуван вчера край столичния хотел "Хемус" от тежковъоръжени полицаи в черно "Ауди" със софийска регистрация. Полицията го държа с часове на мястото на ареста, а всички национални телевизии излъчваха кадри наживо, на които се виждаха хора с бели защитни облекла, които търсят нещо в колата и взимат проби от лявата врата и волана. 

В парламента Демерджиев каза, че се работи по всякакви версии и се търси дали има и други съпричастни лица. 

"Бяха извършени много знакови убийства в годините, които останаха неразкрити, те останаха неразкрити, не защото не можеха да бъдат разкрити, а заради липса на достатъчно мотивирана и задълбочена работа. За вчерашното убийство, след подаването на сигнала, бях уведомен от областния директор на дирекцията в Пловдив. Бяха уведомени председателя на ДАНС и се обадих на всички директори на структури", заяви Демерджиев. "Включихме и силите на Гранична полиция. Работата продължи през цялата нощ и в рамките на часовете, след като започна да се развива денят, ние имахме идея кого търсим. Бяха предприети мероприятия по задържането на установения, който беше задържан вчера в София", каза вътрешният министър и добави: "Проверяваме и обстоятелства за различни връзки между лица и групи".

Демерджиев много похвали ДАНС, без да е ясно какво точно е било участието на агенцията по отношение на разследването на убийството. В същото време МВР-шефът призова прокуратурата да работи по-бързо, защото МВР подавало регулярно материали и доказателства.

Разследващите проверяват и дали преди убийството е имало сигнали или данни, че Филипов се е чувствал застрашен. „Няма при нас“, каза министърът по повод информацията за подадени сигнали, но уточни, че се проверяват и други обстоятелства, включително евентуални конфликти.

Попитан защо на първоначално разпространен кадър от камера се вижда много слаб мъж, а задържаният е доста по-едър, вътрешният министър отговори, че няма да позволи да се правят спекулации. Не знаел кой какви кадри е гледал, но всички, работили по случая, били убедени, че е задържан именно физическият извършител, защото имало множество доказателства за това.

Демерджиев отрече и да е бил юридически представител на убития Илиян Филипов, както и на неговата фирма ПИМК. 

Министърът прочете дълга справка за криминалните регистрации и присъдите на задържания. Велислав Величков от ПП попита дали лице, което изглежда живее “в непрекъсната престъпна дейност”, е било под наблюдение, вкл. за връзки с бизнесмени и политически лица. Демерджиев отнесе отговора на този въпрос към прокуратурата, която следвало да установи има ли съпричастни лица.

Не ми е известно Илиян Филипов да е помагал в кампанията на "Прогресивна България", отговори на друго питане вътрешният министър.

След края на изслушването, пред журналисти в кулоарите, Демерджиев обяви патетично, че държавата се завръща и няма да има неразкрити убийства..  „Събираме огромна по обем оперативна информация за всякакви възможни връзки, както на загиналия, така и на задържания от нас заподозрян, и всичко отива в прокуратурата, от там те си моделират разследването“, добави министърът.

„Да, познавах Илиян Филипов. Задържаният и Филипов са се запознавали“, потвърди Демерджиев, като уточни, че не е бил на стадиона в нощта на убийството.  „Познавали са се лично, но в техните отношения не мога да влизам“, каза той.

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Ключови думи:

Иван Демерджиев, Илиян Филипов

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