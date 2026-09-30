ПБ отложи изслушването на Демерджиев за полетите на Пеевски

Тази сутрин Народното събрание трябваше да започне с изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев, засягащо твърденията му , че парите от обществени поръчки за мантинели са финансирали частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Изслушването беше поискано от председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов. Той обаче сега поиска неговото отлагане заради убийството в Пловдив на бизнесмена Илиян Филипов, което е ангажирало шефа на МВР, и депутатите на ПБ го подкрепиха.

Вчера Пеевски се обърна публично към Демерджиев, че "ако не извади истината за корупционните схеми на ПБ, ще остане хартиен тигър". "Напоследък Демерджиев коментирал на софра и на по чашка корупционни схеми от върховете на ПБ елита. Въпросът е дали ще има куража и доблестта да работи по тези сигнали, за да бъде разкрита цялата истина, или ще остане безопасен хартиен тигър", обяви лидерът на ДПС във Фейсбук, без да сподели източниците на информацията си.

Той поиска две изслушвания на вътрешния министър – първото за обвиненията на ДПС във връзка с притежавани от него и съпругата му имоти, а второто за твърденията на правителството за връзка между обществени поръчки и полетите на Пеевски. "Много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети, която е ясна и категорична! Цялата истина за мантинелите! Кой, какво и с кого е правил, откраднал и злоупотребил", завършва предупредително Пеевски.