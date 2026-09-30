Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПБ отложи изслушването на Демерджиев за полетите на Пеевски

Лидерът на ДПС обяви шефа на МВР за "книжен тигър"

Днес, 10:02
Делян Пеевски
БГНЕС
Делян Пеевски

Тази сутрин Народното събрание трябваше да започне с изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев, засягащо твърденията му, че парите от обществени поръчки за мантинели са финансирали частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Изслушването беше поискано от председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов. Той обаче сега поиска неговото отлагане заради убийството в Пловдив на бизнесмена Илиян Филипов, което е ангажирало шефа на МВР, и депутатите на ПБ го подкрепиха.

Вчера Пеевски се обърна публично към Демерджиев, че "ако не извади истината за корупционните схеми на ПБ, ще остане хартиен тигър". "Напоследък Демерджиев коментирал на софра и на по чашка корупционни схеми от върховете на ПБ елита. Въпросът е дали ще има куража и доблестта да работи по тези сигнали, за да бъде разкрита цялата истина, или ще остане безопасен хартиен тигър", обяви лидерът на ДПС във Фейсбук, без да сподели източниците на информацията си.

Той поиска две изслушвания на вътрешния министър – първото за обвиненията на ДПС във връзка с притежавани от него и съпругата му имоти, а второто за твърденията на правителството за връзка между обществени поръчки и полетите на Пеевски. "Много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети, която е ясна и категорична! Цялата истина за мантинелите! Кой, какво и с кого е правил, откраднал и злоупотребил", завършва предупредително Пеевски.

Битката между двамата политици ескалира, след като преди седмица шефът на МВР поиска от НАП да провери размера на разходите и произхода на средствата за полетите на лидера на ДПС. Пеевски продължава да твърди, че "аз и моето семейство сме платили моите полети".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иван Демерджиев, Делян Пеевски, ДПС, Прогресивна България

Още новини по темата

Наръчник за външната политика на голото рамо
28 Септ. 2026

Съдът поряза Пеевски за сградата на "Врабча" 23
27 Септ. 2026

ПБ обяви за фалшива "Фейсбук" страница с благодарности към Украйна
26 Септ. 2026

НСО не допусна журналисти до среща на "Прогресивна България"
26 Септ. 2026

Демерджиев смени и ректора на Академията на МВР
26 Септ. 2026

Икономическа полиция проверява кмет на Пеевски
26 Септ. 2026

ПБ подкрепя декларацията, от която Йотова се разграничи
25 Септ. 2026

Бащата на посланика ни в ОАЕ: Не съм плащал полети на Пеевски
24 Септ. 2026

Демерджиев даде Пеевски на НАП
23 Септ. 2026

Преориентирането на общинари към "Прогресивна България" е лавина
23 Септ. 2026

Само кандидатите за президент на "Възраждане" и ДПС са неясни
21 Септ. 2026

Кой кум, кой кмет... Радев овладява десетки общини без избори
20 Септ. 2026

Посланикът в ОАЕ отрича връзка с мантинели и Пеевски
19 Септ. 2026

МВР-шефът: Фирми за мантинели са плащали полети на Пеевски и наем на Горанов
18 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ