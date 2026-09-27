Шизофренията в политиката на управляващата партия съвсем естествено стигна и до отношенията ѝ с медиите. "Сега" бе публично порицан, защото е цитирал пост от фалшива фейсбук страница, представяща се като официална страница на ПБ. Поводът - бъркотията със съвместното изявление на 51 държави пред 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, в което се осъжда руската агресия и се подкрепя украинското право на отбрана. Опровержението на сайта ни се оказа недостатъчно. Хората били много гневни, защото очаквали и извинение.

Няма как да спорим с "хората", дето са гневни, затова се извиняваме, че ние, медиите, невинаги се ориентираме в гънките и метаните на политиката на оказалите се начело на властта у нас.

Честно казано, по-голяма дискредитация от това да се изкаже благодарност към Украйна, която дава висока оценка за дипломацията на България, не бихме могли да си представим! И дълбоко се извиняваме, че сме заподозрели, че ПБ и премиерът биха подкрепили жертвата в тази война. За осъждането на агресора даже не отваряме дума.

Засега не сме се извинили за цитирането на председателя на ПГ на ПБ Петър Витанов, който в интервю за "24 часа" от Ню Йорк каза, че "България не блокира този стейкаут", въпреки че имала редакции, но пък то не можело да се редактира, ама тъй като Илияна Йотова не е на снимката на подкрепящите стейкаута, то е съвсем ясно, че тя не го подкрепя. В случая не сме сигурни дали Петър Витанов не е фалшив. Ако е, веднага ще се извиним за идиотското обяснение, което безотговорно сме повторили.

Така или иначе, на всички репортери на "Сега" вече е раздаден "Наръчник за външната политика на голото рамо", който само от дипломатически съображения не наричаме с друга част от човешката анатомия. В него ясно е казано, че при тези управляващи:

- България никога не подписва декларации, които по принцип не се подписват;

- България може да подпише всякакви декларации, но постфактум винаги може да се разграничи от тях, защото не са отразени нейните редакции, тъй като тези неща по принцип не се редактират;

- Нито една международна позиция на България не е окончателна, докато присъстващото на събитието височайшо лице не се появи на общата снимка след края му;

- България е пацифист и подкрепя всяка декларация, в която се призовава за мир във войната на Русия срещу Украйна, но само ако в нея не се споменава Русия. Защото за Русия важи правилото - или добро, или нищо;

- България винаги се разграничава от всяка благодарност, изразена от Украйна. Добре, че правителството се грижи да няма много такива поводи напоследък;

- ПБ винаги е права, независимо колко нейни представители излязат с взаимно изключващи се и дори малоумни изявления в рамките на 24 часа. Медиите винаги са виновни, дори да бъде доказано противното!