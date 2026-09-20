Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Азербайджан и газопроводът ТАП стават ключови за ЕС

Международен консорциум подписа 15-годишен договор за находището „Абшерон“ в Каспийско море

Днес, 13:43
Трансадриатическият газопровод е част от Южния газов коридор. Пренася природен газ за Европа от находището „Шах Дениз II“ в Азербайджан. Преминава през Северна Гърция, Албания и Адриатическо море и стига до Южна Италия. Свързва се с ТАНАП - Трансанадолския газопровод, на гръцко-турската граница.
ТАР
Трансадриатическият газопровод е част от Южния газов коридор. Пренася природен газ за Европа от находището „Шах Дениз II“ в Азербайджан. Преминава през Северна Гърция, Албания и Адриатическо море и стига до Южна Италия. Свързва се с ТАНАП - Трансанадолския газопровод, на гръцко-турската граница.

Войната в Иран засилва опасенията за уязвимостта на световните енергийни търговски маршрути. На този фон се открояват и силните страни, и ограниченията на дългосрочната стратегия на Европа за диверсификация на енергийните ѝ партньорства.
Десетилетия наред Русия бе доминиращ доставчик на природен газ в Европа. Преди нахлуването в Украйна вносът по руските газопроводи съставлява около 45% от потреблението в ЕС. По онова време страни като Австрия и Латвия разчитат на Русия за до 80% от вноса си на природен газ. Рисковете от тази зависимост стават болезнено очевидни след мащабната
руска инвазия в Украйна през 2022 г., когато съкращаването на руските доставки допринесе за безпрецедентна енергийна криза, белязана от скок на цените и опасения от потенциални недостиг.
В отговор на това европейските лидери предприемат мерки за диверсифициране на доставчиците и маршрутите за внос. 
 

На сцената излиза Азербайджан


Азербайджан става ключов играч, а особено важна роля има Трансадриатическият газопровод (ТАП) - част от инициативата „Южен газов коридор“. ТАП осигурява алтернативен маршрут за доставки, който заобикаля много от геополитическите усложнения, свързани с руския газ.

Газопроводът влиза в експлоатация през ноември 2020 г., като  транспортира 10 млрд. куб. м газ годишно от азербайджанското находище „Шах Дениз“ директно към Европа. Към септември 2025 г. ТАП е доставил 50 млрд. куб. м
природен газ за Европа, а е планирано удвояване на годишния му капацитет.  Постигането на тази цел би засилило още повече ролята на Азербайджан. 
Отношенията на Баку с ЕС не започват с руската инвазия в Украйна. Те се развиват с десетилетия, а официално началото е през 1999 г.  - с подписването на споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Азербайджан. Постепенно енергетиката се превръща в централен стълб на тези отношения, като през 2006 г. е подписан Меморандум за стратегическото енергийно партньорство през 2006 г., с което са поставени основите за проекти като Южния газов коридор. Развитието на инфраструктурата, свързваща енергийните ресурси от Каспийско море с европейските пазари, допълнително укрепва тези връзки.  Днес ЕС е най-големият търговски партньор на Азербайджан и основният му износен пазар, като представлява близо 39% от общия обем на търговията на страната и повече от 70% от нейния износ.
 

Ефектът от кризата 


С разрастването на кризата в Ормуз се провеждат редица срещи на високо равнище, вкл. с участието на президента Илхам Алиев. В Баку в началото на юни е постигнато споразумение за приоритетите на партньорството между ЕС и
Азербайджан за периода 2026 – 2030 г. – политическа пътна карта за области като енергетика, търговия и регионална свързаност. Доверието на Европа в Баку намира отражение и на по-широките регионални енергийни пазари. По време на Енергийната седмица в Баку консорциум от международни енергийни компании подписва 15-годишен договор за закупуване на газ от азербайджанското находище „Абшерон“ в Каспийско море. 

Резултатите засега са скромни. Въпреки срещите на високо равнище и споразуменията за партньорство износът на газ от Азербайджан за ЕС е нараснал само с 3% през първата половина на 2026 г., а като цяло доставките от тази страна са под под 4% от природния газ.

Още партньори

Европа успява да избегне голям недостиг заради прекъсването на доставките през Ормузкия проток - благодарение на на диверсификацията. Засиленото сътрудничество с Азербайджан е част от по-широките усилия за укрепване на мрежата от алтернативни доставчици на енергия.

Норвегия, която през 2025 г. осигурява под 31% от вноса на газ в ЕС, също се превръща в обект на особено внимание в месеците след кризата в Ормуз. През август германската компания Uniper и норвежката компания Equinor подписват 15-годишно споразумение за осигуряване на дългосрочни доставки на природен газ от 2027 г.

Алжир е друг важен за Европа алтернативен източник. През март италианският министър-председател Джорджа Мелони и испанският министър на външните работи Хосе Мануел Албарес посещават Алжир, тъй като техните страни се стремят да разширят покупките на енергия, а Рим задълбочава сътрудничеството между италианската Eni и алжирската Sonatrach чрез преговори, фокусирани върху проучвания в открито море и нови източници на нефт и газ.

Лидерите на 27-те страни от ЕС разглеждат диверсификацията като непрекъснат процес. Те са наясно, че с нарастващата сложност на света дългосрочната енергийна сигурност на Европа ще зависи от способността ѝ да изгради и поддържа разнообразна мрежа от надеждни партньорства.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ТАП, Азербайджан, природен газ, диверсификация, зелен преход, енергиен преход

Още новини по темата

На прощаване с руския газ ЕС гледа към Африка

24 Септ. 2026

Аржентина ще е следващият голям играч на газовия пазар

16 Септ. 2026

Amazon, OpenAI, Microsoft строят газови централи заради ИИ
15 Септ. 2026

Токът е безплатен по обяд. Защо сметката не пада?
11 Септ. 2026

"Булгаргаз" отказа да разсекрети плащанията към "Боташ"
09 Септ. 2026

Нидерландия откри най-голямото съоръжение за улавяне на CO₂ в Европа
09 Септ. 2026

Норвегия ще търси газ и нефт в Арктика дори "напук" на ЕС
08 Септ. 2026

"Булгаргаз" вдига цената с 5.5% от 1 септември
31 Авг. 2026

С "Витау" Австрия ще удвои добива на собствен природен газ
31 Авг. 2026

САЩ ще контролират 64% от "Пътя на Тръмп"
29 Авг. 2026

Реката срещу атома: истинската енергийна война на Европа
26 Авг. 2026

Пет мегапроекта "загряват" за следващия газов бум
26 Авг. 2026

Уникалният PosHYdon съчетава зелен водород, вятърен ток и природен газ

21 Авг. 2026

Енергийният преход е като одисеята - мит след мит

17 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ