САЩ ще контролират 74 на сто от транспортния коридор TRIPP („Маршрутът на Тръмп в името на мира и просперитета“), който ще свързва Азербайджан и Нагорни Карабах. Армения, през чиято територия ще минава пътя, ще държи останалите 26 на сто.

Корпорацията за международно финансово развитие на САЩ (DFC) одобри инвестиционен пакет от 2,5 милиарда долара за проекта с тази корпоративната структура на оператора TRIPP.

Азербайджан е почти завършил своя 110-километров участък от железопътната линия до границата, а в Армения инженерите на американския гигант AECOM вече започнаха теренни проучвания на изоставения 42-километров съветски участък по протежение на река Аракс.

Русия е изключена изцяло от проекта за трасето през Зангезурския коридор. Руските граничари от ФСБ и структурите на РЖД (Руските железници), които държат цялата железопътна мрежа на Армения на дългосрочна концесия, практически не са допуснати до проекта.

Коридорът на практика заобикаля Русия и Иран и способства за бърз път за транспорт на ресурсите от Централна Азия през Турция към Европа.