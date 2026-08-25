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В Ереван арестуваха експрезидент на Армения

Днес, 11:13
Кочарян и Путин през 2004 г. в Сочи
Кочарян и Путин през 2004 г. в Сочи

Бившият президент на Армения и настоящ опозиционен лидер Роберт Кочарян, неговият син и още четирима души бяха задържани при мащабна операция на Антикорупционния комитет на страната. Всички техни имоти и финансови активи са запорирани като предпазна мярка срещу прехвърлянето им на трети лица.

Разследващите органи обвиняват Кочарян, управлявал Армения в периода 1998–2008 г., че е използвал служебното си положение, за да присвои апетитни държавни имоти на цени, неколкократно по-ниски от пазарните. Схемата е включвала прехвърляне на над 15 хектара земя (включително курортни комплекси) върху свързани фирми, с последваща препродажба, застрояване или подаряване.

Разследват се банкови преводи към сметки на сина на Кочарян за периода 2001–2019 г. на обща стойност над 309 млн. долара, 77 млн. евро, 18 млн. руски рубли и 144 млрд. драма, както и придобиването на над 30 имота в Армения и чужбина.

Операциите обхванаха ключови обекти в Ереван, сред които офиса на Toyota, спортния комплекс Orange Fitness и развлекателния център Play City, за които се предполага, че са свързани с фамилията.

Акцията последва остър вербален сблъсък, при който по-малкият син на експрезидента – депутатът Левон Кочарян, нарече премиера Никол Пашинян „предател, погубил Арцах“. В отговор Пашинян го призова публично да обясни произхода на милионното си семейно богатство.

Задържането на Кочарян представлява сериозен трус на политическата сцена. Неговият опозиционен алианс „Армения“ разполага с 12 мандата в 105-местния парламент след изборите през юни 2026 г., а самият той бе подложен на забрана за напускане на страната, след като ЦИК даде съгласие за сваляне на имунитета му.

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