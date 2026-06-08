Армения избра Европа

Проевропейската партия на досегашния премиер на Армения Никола Пашинян "Граждански договор" спечели парламентарните избори в Армения. Това стана ясно след приключване на преброяването на гласовете.
Според ЦИК, "Граждански договор" получава 49,8% от гласовете. На второ място е "Силна Армения" (23,3%) на руско-арменския бизнесмен Самвел Карапетян, който бе силно подкрепен от Москва. В парламента влизат също партия "Армения" на бившия президент Роберт Кочарян (9,9%) и "Процъфтяваща Армения" (4%).
Малко по-късно ЦИК уточни, че "Процъфтяваща Армения" е спечелила само 3,996% и ще остане извън парламента. Така "Граждански договор" ще има 64 депутата, "Силна Армения" - 29, а "Армения" - 12.
🇦🇲 Правильный выбор 🫶 pic.twitter.com/FPtIcIpFF3— Global News 24 (@GlobalNews_24) 7 юни 2026 г.
Пашинян още през нощта обяви, че е спечелил изборите и че ще формира самостоятелно правителство. Той подчерта, че Армения ще продължи курса към сближаване с Европа, но ще си сътрудничи с Русия и Евразийския икономически съюз. На въпрос на турски журналист той добави, че арменците са гласували за мир с Турция и Азербайджан. Пашинян каза, че следващите стъпки ще са подписване на мирно споразумение с Баку, отваряне на арменско-турската граница и установяване на дипломатически отношения между Ереван и Анкара.
🇦🇲 Pashinyan declares victory for his Civil Contract party in Armenia’s parliamentary elections— NEXTA (@nexta_tv) 8 юни 2026 г.
At the time of his announcement, less than 20% of the votes had been counted.
By the morning, more than 95% of precinct protocols had been processed. Civil Contract is currently… pic.twitter.com/qiT5WxbisE
Победата на Пашинян идва на безпрецедентно отбягане на отношенията между Армения и Русия. През последните дни Москва мина към открити военни заплахи, забрани вноса на основни стоки от Армения и дори изпрати около 100 000 емигранти с арменски паспорти да гласуват.
Russia's operation to swing today's election in Armenia is underway, with Russian government sponsored flights pouring into the Yerevan airport containing Armenian diaspora living in Russia.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) 7 юни 2026 г.
Reportedly, the plan is for 100,000 to be flown in to vote against pro-western… pic.twitter.com/itSsixJMbe