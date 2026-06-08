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Армения избра Европа

Партията на досегашния премиер Никола Пашинян печели с убедителна преднина

08 Юни 2026Обновена
Разпределение на местата в арменския парламент
Разпределение на местата в арменския парламент

Проевропейската партия на досегашния премиер на Армения Никола Пашинян "Граждански договор" спечели парламентарните избори в Армения. Това стана ясно след приключване на преброяването на гласовете.

Според ЦИК, "Граждански договор" получава 49,8% от гласовете. На второ място е "Силна Армения" (23,3%) на руско-арменския бизнесмен Самвел Карапетян, който бе силно подкрепен от Москва. В парламента влизат също партия "Армения" на бившия президент Роберт Кочарян (9,9%) и "Процъфтяваща Армения" (4%).

Малко по-късно ЦИК уточни, че "Процъфтяваща Армения" е спечелила само 3,996% и ще остане извън парламента. Така "Граждански договор" ще има 64 депутата, "Силна Армения" - 29, а "Армения" - 12.

 

Пашинян още през нощта обяви, че е спечелил изборите и че ще формира самостоятелно правителство. Той подчерта, че Армения ще продължи курса към сближаване с Европа, но ще си сътрудничи с Русия и Евразийския икономически съюз. На въпрос на турски журналист той добави, че арменците са гласували за мир с Турция и Азербайджан. Пашинян каза, че следващите стъпки ще са подписване на мирно споразумение с Баку, отваряне на арменско-турската граница и установяване на дипломатически отношения между Ереван и Анкара.

Победата на Пашинян идва на безпрецедентно отбягане на отношенията между Армения и Русия. През последните дни Москва мина към открити военни заплахи, забрани вноса на основни стоки от Армения и дори изпрати около 100 000 емигранти с арменски паспорти да гласуват.

 

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Ключови думи:

Армения, Никол Пашинян

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