С "Витау" Австрия ще удвои добива на собствен природен газ

"Витау", който е най-голямото откритие на природен газ в Австрия за последните 40 години, вече е в действие и ще даде на страната повече енергийна сигурност още тази зима.

Находището разполага с ресурси в размер на 48 TWh – достатъчни да отопляват близо половин милион домакинства в продължение на десетилетие. На първия етап ще бъдат произведени 11 тераватчаса (TWh) газ, което е достатъчно за отоплението на около 100 000 домакинства в следващите 10 години. При достигане на пълния си капацитет „Витау“ ще вдигне дела на местния природен газ над два пъти - от 6.5% на 14%, което превръща проекта в дългосрочен стълб на енергийния суверенитет на Австрия.

"Витау се разработва от австрийския гигант ОМВ, който постигна своеобразен рекорд - само за 12 месеца измина дългия път от подписването на договора до първия добив на природен газ през май т.г., което е изключително темпо за проект с такава сложност. Иначе

предисторията е дълга

Много преди първата копка във "Витау" OMV провежда най-голямото за времето си 3D сеизмично проучване в европейската история. Мащабната операция по създаване на изображения обхваща 1 500 кв. км от североизточната част на Виена до региона Вайнфиртел в Долна Австрия. Десетилетията натрупан геоложки опит и модерните технологии насочват вниманието към "Витау". Успешен сондаж потвърждава - в находищего има много газ. Окончателното решение за реализация на проекта е взето през март 2025 г., а през май т.г. вече е извлечен първият газ.



Двете големи изпитания



Екипът, разработващ "Витау" взема решение да не изгражда нова инсталация за дехидратация на газ – по същество нов голям завод, а да премести съществуващо съоръжение.

Този избор обаче е сериозно инженерно и логистично предизвикателство. Преместването налага демонтирането и транспортирането на тежка и сложна техника част по част, а след това повторно сглобяване на новата площадка. При това инсталацията е била извън експлоатация цяло десетилетие, което налага да се подложи на строги тестове за безопасност и да бъде сертифицирано отново. Но рискът си струва - инсталацията бързо започва работа, като успява да скъси с месеци времето за строителство.

Второто изпитание е в земните недра. Проектът изисква пробиване на почти пет километра вертикално през скални формации, където топлината и налягането са изключително високи. Със съвременни технологии се правят анализи на скалните образувания в реално време по време на сондирането, което помага на екипа да взима точните решения как да продължи пробиването. Денонощно в продължение на около шест месеца геолози, инженери по сондиране и други експерти напредват стъпка по стъпка.