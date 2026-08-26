Реката срещу атома: истинската енергийна война на Европа

Лятото на 2026 г. постави три енергийни истини еднa до другa, на едно и също място: реките, които трябваше да охлаждат „чистата“ ядрена енергия, пресъхнаха; електрификацията на ЕС се сблъска със собствената си остаряла мрежа; AI индустрията се появи като нов, ненаситен консуматор, който не чака нито слънцето, нито вятъра.

Резултатът е неудобен и за двете страни на дебата.



Реката, която помете всички тези

Има нещо символно жестоко в това, че лятото, в което Европа трябваше да празнува напредъка на прехода си, се превърна в лятото, в което ѝ се наложи да взривява собственото си речно корито.

През август 2026 г. румънски военноморски сили детонираха контролиран подводен взрив в Дунав, за да пренасочат вода към единствения работещ реактор на АЕЦ „Черна вода“. Унгарската „Пакш“ - близо половината от електроенергията на страната, падна до около една четвърт от нормалния си капацитет. Рейн отбеляза най-ниския юлски дебит в историята на измерванията.

За първи път в 52-годишната си история АЕЦ „Козлодуй“ превантивно намали мощността на 5-и блок - с около 120 MW, заради критично ниското ниво на Дунав. Числото звучи скромно – около 6% от капацитета на блока, а и енергийните власти бяха категорични, че няма риск за сигурността на системата: соларните мощности и батериите (които само за денонощието на 19 август са върнали над 14 GWh в мрежата) на практика компенсират загубата, а страната продължава да изнася ток. Но символиката тежи повече от мегаватите: 52 години „Козлодуй“ не е спирал производство заради времето навън, а ето че сега се случи.

Това не е инцидент, нито само балкански проблем. През 2025 г. анализ в Energy Policy го нарече „Atomic rivers“ - структурен, повтарящ се проблем в цялата мирноядрена флота на континента, документиран в Румъния, Унгария, Франция, Германия, Швейцария, Белгия и Испания още от 2003 г. насам.

И тук е неудобният въпрос и за двете страни на барикадата: ако ядрената енергия, която „зеленият“ разказ описва като стабилна нисковъглеродна база, е уязвима именно от промените в климата (горещи, сухи лета с ниски речни нива), какво точно остава от аргумента, че тя е „имунизирана“ алтернатива на въглищата и газа?



„Plug-in, babe“ се сблъсква с мрежа от 80-те

На 17 юли 2026 г. Европейската комисия представи Electrification Action Plan - амбицията електричеството да достигне 46% дял в крайното енергийно потребление до 2040 г., спрямо 23% днес. Целта е ясна и симпатична: намаляване на вноса на изкопаеми горива с до 260 млрд. евро годишно.

Проблемът не е във визията, а в мрежата. Оценките от REPowerEU сочат нужда от 584 млрд. евро инвестиции в електропреносни мрежи само до 2030 г. Eurelectric предупреждава, че дотогава голяма част от разпределителните мрежи на Европа ще прехвърлят 40-годишна възраст - точно когато трябва да поемат многократно по-голям товар.

Самият Марио Драги, автор на доклада, който трябваше да е манифест за конкурентоспособност, а не критика на прехода, отбелязва: европейските компании плащат електроенергия 2-3 пъти по-скъпа, а газ – 4-5 пъти по-скъп, отколкото американските им конкуренти.



Година след публикуването на доклада само 11,2% от 383-те му препоръки са напълно приложени.

Тук идва и

втората неудобна истина:

ЕС официално вече третира природния газ като „преходна“ енергия, но реалните числа показват нещо различно от „преход“ в смисъла на изчезване.

Общият внос на газ в ЕС нарасна с 10% на годишна база през първото тримесечие на 2026 г. Норвегия остава водещ доставчик с над 30% от общия внос. САЩ се очаква да я изпревари през тази година, потенциално достигайки 80% при вноса на втечнен газ до 2028 г. Румънският Neptun Deep в Черно море (€4 млрд. инвестиция, старт на добива — 2027 г.) и кипърският Cronos (окончателно инвестиционно решение вече взето, старт — 2028 г.) добавят нови, съюзнически източници към картата.

Диверсификацията е реална - но е диверсификация на доставчика, не бягство от самия газ.

Гостът, когото никой не покани, а всички трябва да нахранят

Докато политиците спорят чия енергийна визия е правилна, AI индустрията строи инфраструктура, която не чака резултата от спора. Капацитетът на центровете за данни в ЕС се очаква да се удвои — от около 12 GW през 2025 г. до 28 GW до 2030 г., с потребление, растящо от 145 на 238 TWh за същия период.

Според Goldman Sachs има списък за около 170 GW нови центрове за данни в строеж в цяла Европа - една трета от пиковото търсене на континента през 2024 г. Франкфурт и Дъблин вече отказват нови свързвания към мрежата заради претоварване.

Разликата с всяко друго ново потребление е фундаментална: центровете за данни не работят, когато „вятърът духа“. Те работят 24/7, с постоянен, предвидим товар, който не понася прекъсване. Точно тази характеристика ги превръща в естествен съюзник на газовата генерация - единствената технология, способна бързо да осигури диспечируема мощност, докато мрежите, съхранението и (уязвимата на суша) ядрена база наваксват.



Предизвикателството

И така - три успоредни истини от едно и също лято, кулминиращи в едно и също денонощие: АЕЦ „Козлодуй“ ограничи производство заради времето за първи път от половин век; електрификацията на ЕС е ограничена не поради липса на воля, а от стари мрежи, построени преди половин век; AI индустрията добавя потребление на ток в реално време, докато политиците все още спорят за визии и стратегии.

Кое от трите е по-голямата заплаха за енергийната сигурност на Европа - климатичната уязвимост на „чистите“ ѝ технологии, собствената ѝ бюрократична бавност, или гост, когото никой не покани на масата, но който вече яде най-много?