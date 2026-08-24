Пет мегапроекта "загряват" за следващия газов бум

Глобалното търсене на втечнен природен газ ще нарасне до близо 700 млн. тона годишно до 2050 г., показват прогнозите на Shell. Това означава 65% увеличение в сравнение с нивата от 2025 г.

Ще има ли кой да задоволи огромното търсене? Кои ще са доставчиците? Oilprice.com разкрива кои са петте най-големи проекта за ВПГ, които вече са в процес на разработване:

Катар и „Норт Филд“

По-рано тази година „QatarEnergy“ възложи на американската компания за нефтени услуги Baker Hughes договор за проекта „Норт Филд –Запад“. Договорът обхваща оборудване за две мегалинии за ВПГ, включително шест газови турбини, 12 центробежни компресора и интегрирани енергийни системи от ключово значение за втечняването на газа. Според Euronews проектът е част от по-широката стратегия на Катар за увеличаване на производствения капацитет на ВПГ от 77 на 142 млн. тона годишно (след като бъдат завършени всички етапи на разширяването). Очаква се две нови

производствени линии да добавят около 16 млн. тона годишно.



„Аляска ВПГ“

е проект на Glenfarne Group чрез Glenfarne Alaska LNG. Първата фаза включва изграждането на газопровод с дължина 1100 км с цел задоволяване на вътрешните енергийни нужди на Аляска. Втора фаза включва изграждането на инсталацията за втечняване на природен газ и свързаната с нея инфраструктура в Никиски, като общата

дължина на газопровода ще достигне 1300 км.



„Аржентина ВПГ“

се насочва към оползотворяването на огромните запаси от шистов газ от басейна „Вака Муерта“ чрез залива Сан Матиас в провинция Рио Негро. Оценяван на няколко милиарда долара, проектът предвижда изграждане на плаваща инсталация за ВПГ, планирано за 2027 г., и по-мащабно разширение на експортната инфраструктура по суша и по море.

„Рио Гранде ВПГ“ е мащабен терминал за износ, който се изгражда от NextDecade Corporation на площ от близо 1000 акра в пристанището на Браунсвил в Южен Тексас. Проектиран с няколко производствени линии, обектът има за цел да доставя до 48 млн. тона природен газ годишно на световните пазари. Строителството на първите две линии е завършено почти на 75%, като първото производство се очаква в началото на 2027 г. Окончателното инвестиционно решение и финансирането за производствени линии 4 и 5 са осигурени в края на 2025 г. и са подкрепени от големи световни купувачи на енергия като TotalEnergies, ADNOC, Aramco и ConocoPhillips. Обектът има капацитет за общо до 10 производствени линии.

„Порт Артър“ е огромно съоръжение за износ на природен газ на стойност 25 млрд. долара, разположено на брега на Мексиканския залив в окръг Джеферсън, щата Тексас. Разработва се от Sempra Infrastructure и осигурява общ номинален капацитет за износ от приблизително 26 млн. тона годишно. Ще разполага с четири линии за втечняване, три резервоара за съхранение на ВПГ и две пристанищни места. Капацитетът на фаза 1 е изцяло резервиран от глобални купувачи, сред които ConocoPhillips, RWE, PKN Orlen, INEOS и Engie.