Енергийният преход е като одисеята - мит след мит

"Старомодната" енергия от въглеводороди ще продължи да храни центровете за данни и космическите проекти. Дървото и камъкът също са "архаиични", но човечеството продължава да ги използва.

В новините през лятото на 2026 г. продължават да доминират войната срещу Иран и нейните превратности и последици. Прекъсванията в доставките на петрол и природен газ придават колорит на статии с гръмки заглавия като "Иранският шок тресе Азия и Европа". Това налива още вода в мелницата на великия енергиен преход - тоест на идеята, че САЩ и светът масово заменят петрола, природния газ и въглищата с три предпочитани от политическа гледна точка енергийни технологии - слънчева и вятърна енергия и батерии, пише City-journal.org.

Всъщност решителното и бързо "позеленяване" на енергетиката е

колкото упорита, толкова и илюзорна идея

Тя се гради на митове. В основата им е, че изкопаемите горива са остаряла част от енергийната индустрия и следователно ще изпаднат в забвение. И, разбира се, неизбежността се подсилва с красивото клише "зелен преход" и с плашилото "климатична катастрофа", която налага въглеводородите да бъдат елиминирани.

Идеологията за енергийния преход е завладяла целия политически процес - факт, който е очевиден в ключов показател - парите. През последните две десетилетия САЩ и Европа са похарчили близо 20 трилиона долара, за да насърчат, субсидират и наложат "зеления" преход. Това съперничи на общите разходи за всички социални програми на двата континента през същия период. И какъв е резултатът?

Да вземем за пример петрола. Основният показател – глобалното потребление на петрол на глава от населението, остава същият като преди две десетилетия. Петролът не само продължава да е най-големият източник на енергия в света, но и дори глобалното му потребление се е увеличило - заедно с нарастването на населението.

Същото важи за природния газ и въглищата - светът използва много повече от тях днес, в сравнение с преди две десетилетия. Данните не показват нищо, което поне малко да наподобява енергиен преход.

Днес сме изправени едновременно пред

два енергийни шока:

един в предлагането и друг в търсенето. Шокът в предлагането, войната при Ормуз, е съсредоточен върху петрола и неговите деривати и природния газ. Шокът в търсенето идва от експлозивния растеж на изкуствения интелект (ИИ), който преобърна и най-добре обмислените планове на пазарите на електроенергия. И двата случая показват фалит на идеологията за енергийния преход.

Ормузката криза осветли една специфична реалност: петролът има жизненоважно значение за цялата търговия, защото той осигурява енергия за транспорта на всички стоки и материали, както и за хората, които правят възможни всички услуги. Без физическата наличност на петрол всяка търговия спира. Днес той захранва над 95% от всички транспортни машини в света. Разбира се, старите технологии често отстъпват място на нови.

„Чисти технологии“ и „зелена енергетика" са съблазнителни



синоними на вятърната и слънчевата енергия и батериите, защото термините предполагат, че енергийно-технологичният прогрес може да повтори трансформацията при комуникационните технологии – от телеграфа до безжичните телефони. Но енергийните материали в частност и много материали като цяло, заемат уникално място в технологичната

вселена. Голяма част от тях, включително въглеводородите, или нямат заместители, или липсват такива, които да са достъпни в необходимия мащаб. Ние не само все още използваме "древни" материали като камък и дърво например, но и в много по-големи количества от всякога.

Свързан принцип на идеологията на прехода е, че технологиите, особено софтуерът, сега ускорен от ИИ, ще доведат до повишаване на ефективността с темп, който ще намали общото търсене на енергия. Историята обаче показва обратното – критичният нетен ефект е, че

технологичния прогрес създава по-голямо търсене на енергия

Преди десетилетие компютърната общност осъзна, че ИИ бързо се развива от специализиран инструмент до технология с общо предназначение. ИИ е удивително енергоемък. Необходимата мощност за един ИИ център за данни днес е наистина изумителна, както и броят и скоростта на създаването им. Десетки са в процес на изграждане, стотици са планирани, много от които с мощност над 200 мегавата (MW) – енергия, достатъчна за един град от 100 000 домакинства.

Центровете за данни с мощност от 1000 MW се равняват на енергийните нужди на половин милионен град. За контекст, през последните 60 години към мрежите на Съединените щати са свързани едва около дузина промишлени съоръжения с електроенергийни потребности над 200 MW - всички те са огромни химически фабрики, нефтопреработвателни заводи, стоманодобивни или алуминиеви заводи или терминали за износ на LNG. През последните шест години обаче към обществените мрежи вече са свързани осем центъра за данни, всеки с мощност над 200 MW, и това е само началото.

С предходните технологии човек можеше да измерва и прогнозира растежа по отношение на километри пътища например, часове въздушен транспорт и т.н. Но данните - ресурсът, който ИИ усъвършенства - са уникални, защото могат да бъдат създадени от това, което ние избираме да измерваме и което искаме да разберем или контролираме. На практика тези изисквания са безкрайни.

Винаги ще искаме по-подробни данни за всичко: от работата на машините и процесите до всяка характеристика на природата и нашата среда, включително самите нас. И винаги ще искаме по-задълбочени, по-подробни и по-полезни анализи на тези данни. Така внедряването на ИИ ще се ускорява.

Облакът е на път да се превърне в най-голямата инфраструктура,

изграждана някога. Това не е хипербола, а процес, който се измерва в пари, тонове материали, километри мрежи и в енергия, която ще е необходима за изграждането и захранването им.

Изводите са два. Първо, ИИ е икономически ускорител. Ако ИИ възстанови растежа на производителността на САЩ до предходните средни нива, той ще добави допълнителни 10 трилиона долара към БВП на САЩ през следващото десетилетие. Мнозина смятат, че ръстът ще бъде и по-голям, а по-голямата икономика предизвиква много по-голямо общо търсене на енергия.

Второ, природният газ е този, който ще доставя голяма част от електроенергията, необходима за захранване на центровете за данни в тази първа фаза на ИИ революцията. Това не е спекулация - това е реалността, която разбива на пух и прах идеологията на енергийния преход.