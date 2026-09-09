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"Булгаргаз" отказа да разсекрети плащанията към "Боташ"

Държавният търговец погази решението на съда и огласи само получените количества газ

Днес, 13:32
Според адвокат Александър Кашъмов отказът на „Булгаргаз“ да разкрие плащанията към "Боташ" нарушава закона и съдебното решение.
Според адвокат Александър Кашъмов отказът на „Булгаргаз“ да разкрие плащанията към "Боташ" нарушава закона и съдебното решение.

"Булгаргаз" за пореден път отказа да осведоми българските данъкоплатци какви пари е превел досега по договора с турската "Боташ". Тайната остава - въпреки изричното произнасяне на съда, че тази информация трябва да е публична. 

Това съобщи екипът на Factcheck.bg, който поиска данни за доставените и платените количества по скандалния договор по силата на Закона за достъп до обществена инфорация.  "Булгаргаз" половин година се опитваше да се измъкне от въпросите, но в крайна сметка съдът нареди - държавното дружество да предостави на Factcheck.bg справки за количества газ, доставени чрез "Боташ“, и изплатените за тях суми.

Но Factcheck.bg са получили половината от исканите данни - само за доставките на природен газ през 2023, 2024 и 2025 г. "Булгаргаз" продължава да крие колко струват тези доставки. В писмо до Василена Доткова, редактор във Factcheck.bg, изпълнителния директор на Георги Татарски се оправдава, че от „Боташ“ имали възражения срещу разкриването на тези данни.

Получената информация за количествата е следната - през 2023 г. (първата година на договора)  са получени 664 438,261 мегаватчаса (MWh), през 2024 г. – 3 344 950 МWh, а през 2025 г. – 4 378 486 MWh газ.

Factcheck.bg е сравнил тези числа с общите количества газ, внасяни в България - по данни на оператора на националната газопреносна мрежа „Булгартрансгаз“ и на Комисията  за енергийно и водно регулиране. И изчислява, че в единия случай доставките по договора с "Боташ" са били съответно 2.5%, 12% и 15.8% от общите количества, а при другата съпоставка са още по-незначителни - под 1% за 2023 г., под 5% за 2024 г. и 5,4% за 2025 г.  

Според поредица съобщения на енергийния регулатор за месечните изменения на цените на природния газ в България, "Булгаргаз" е прибягвал до доставки чрез "Боташ" рядко и основно в "аварийни" ситуации - при излизане от строя на газови съоръжения в Гърция. На този етап обаче остава неизвестно колко скъп е бил този заместващ внос -  "Булгаргаз" крие и вероятно има защо. 

Неуважение към Темида 

Според адвокат Александър Кашъмов, директор на Програма „Достъп до информация“, отказът на „Булгаргаз“ ЕАД да предостави част от исканата информация е в нарушение на закона и на постановеното съдебно решение. "Съдът изрично постанови в решението си от август 2026 г., че в случая е налице надделяващ обществен интерес, поради което няма основание да се пита за съгласие което и да е трето лице, преди да се предостави достъп до исканата информация, коментира юристът, според когото държавният газов търговец показва липса на уважение към авторитета на съдебната власт.

Тайни и загадки

"Остава въпросът какви толкова дълбоки тайни и сенчести интереси се прикриват зад паравана на продължаващия отказ да не се спазва както законът, така и решението на съда, което е влязло в сила", допълва адв. Кашъмов. 

В писмото на директора Татарски се посочва, че от юли 2024 г. "Булгаргаз" не плаща задълженията си по месечните фактури за капацитет, дължими по споразумението с "Боташ". Не е ясно какво ще стане с тези суми, защото текат преговори между двете страни по договора за "подобряване" на условията.

Договорът между "Булгаргаз" и турската държавна компания "Боташ", който урежда достъпа на българския обществен доставчик до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция, бе подписан на 3 януари 2023 г.  - при първия служебен кабинет на Гълъб Донев, назначен от Румен Радев. Договорът бе сключен "по спешност" заради кризата през пролетта на 2022 г., когато като руската "Газпром" спря доставките на газ за България. Съдържанието му не е публично достъпно, припомня "Фактчек".

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Ключови думи:

Булгаргаз, Боташ, Фактчек, ЗДОИ, природен газ, енергиен преход

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