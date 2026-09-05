Шишков е раздал в МРРБ бонуси за близо 1 милион евро

БГНЕС "Докато Шишков раздава бонуси, в същото време хората на Радев не спират да говорят, че бюджетът е продънен и трябва да има орязване на парите на чиновниците", коментира бивгия регионален министър Николай Нанков.

Близо 1 милион евро е раздал регионалният министър Иван Шишков като бонуси на администрацията в системата на МРРБ за второто тримесечие на годината.

Това показва справка, подадена от министър Шишков на питане на депутата от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков.

За месеците април, май и юни на 400 служители от МРРБ са раздадени 580 782 евро допълнително към заплатите за постигнати резултати. Бонусите са около 80% от средното възнаграждение за съответната длъжност. Например ръководни кадри са получили средно по 790 евро месечно в периода април-юни. Държавните експерти са получили средно по 568 евро месечно, главните експерти - по 568 евро, старшите експерти - по 468 евро, а младшите - 333 евро.

В Агенцията по картография и кадастър 421 служители са получили общо 133 хиляди евро като бонуси за месеците април, май и юни. В ДНСК са раздадени над 250 хиляди евро за 318 служители.

Бонуси не са раздавани единствено в Агенция Пътна инфраструктура, става ясно от отговора на министър Шишков.

"Докато Шишков раздава бонуси, в същото време хората на Радев не спираха да говорят, че бюджетът е продънен и трябва да има орязване на парите на чиновниците - защото имало такива обществени очаквания. Оказа се, че пари е имало и даже и за бонуси, коментира Николай Нанков.

Той посочва, че МРРБ работят много отговорни и съвестни служители, които заслужават добро отношение. "Но българските граждани не заслужават лъжи и лицемерие от сутрин до вечер, каквото им сервира за пореден път новият регионален министър", посочва Нанков.