Кабинетът "Радев" зави към Китай 

Правителството на Румен Радев ударно се фокусира в привличането на инвестиции от Китай. В сряда правителството одобри няколко проекта на меморандуми за икономическо и инвестиционно сътрудничество с китайското правителство и с конкретни китайски компании.

Освен това, по информация на някои медии, се подготвя официално посещение на вицепремиера Александър Пулев с делегация в Китай в близките дни, където се очаква да бъдат сключени и редица инвестиционни споразумения.

Предстои да бъде подписан меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между двете държави. Чрез нея ще се осъществява регулярна комуникация и обмен на информация относно законодателството, регулациите и политиките в областта на инвестициите. Ще бъде създадена и платформа за сътрудничество, както и насърчаване на участието в семинари, изложения и други инициативи, свързани с инвестиционното взаимодействие.

Българската агенция за инвестиции ще подпише меморандуми за разбирателство с три китайски компании, като държавата се ангажира да подкрепи техни инвестиционни проекти у нас. Трите китайски компании са Shanghai Grand Sun Hydrotherapy Systems, Hangzhou Bosom New Materials Technology и China Global Advisory.

В пресъобщението след заседанието на правителството няма информация какви инвестиционни намерения у нас имат тези компании.

Shanghai Grand Sun Hydrotherapy Systems е част от международната мрежа на Grand Sun и има производствена база в индустриален парк в Шанхай. Групата предлага оборудване за хидротерапия и SPA, включително системи за масажни вани и друго оборудване за водни процедури.

Hangzhou Bosom New Materials Technology е основана през 2009 г. и произвежда модифицирани инженерни и специални пластмаси, използвани в автомобилната индустрия, електрооборудването, домакинските уреди и други производства.

China Global Advisory е дружеството регистрирано в Шанхайската зона за свободна търговия и работи в областта на инвестиционното и бизнес консултиране. Фокусът му е подпомагане на китайски предприятия в глобалната им експанзия, чуждестранните инвестиции и трансграничните операции.

По отношение и на трите китайски компании Българската агенция за инвестиции се ангажира да оказва съдействие чрез предоставяне на информация относно инвестиционната политика, индустриалното планиране и инфраструктурата в България, подходящи индустриални зони, данъчни и инвестиционни стимули съгласно българското законодателство.

В началото на август вицепремиерът Александър Пулев се срещна с посланика на Китай в България Дай Цинли. Тогава бе съобщено, че се подготвя сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество през есента на тази година, което да даде нов импулс на двустранните икономически отношения между двете страни.

Наскоро икономистът Евгений Кънев в интервю пред "Сега" обърна внимание на интензивната политика, която води премиерът Румен Радев за привличане на китайски инвестиции. Според него правителството смята да привлече именно инвеститори от Китай за изграждането на пътища у нас на концесия. Това вече предизвиква безпокойство сред строителния бранш в страната, казва Кънев, защото практиката показва, че китайските компании предпочитат да се договарят директно с правителствата, вместо да участват конкурси и да се състезават с други кандидати. Притеснително е също, че в подобни инфраструктурни проекти правителството може да ангажира огромни суми от държавния бюджет, вместо да разчита само на частни капитали. А това поражда голям риск от корупция.