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Отпадна поредна пречка пред петия транш по ПВУ

Енергийното министерство създаде в последния възможен момент Холдинг "Марица Изток"

Днес, 12:21
"Вече имаме стратегическата рамка за новия холдинг и визия за двете дружества в него – стабилизиране, оздравяване и покриване на задълженията“, обясни министър Ива Петрова.
"Вече имаме стратегическата рамка за новия холдинг и визия за двете дружества в него – стабилизиране, оздравяване и покриване на задълженията“, обясни министър Ива Петрова.

В последният ден от действието на Плана за възстановяване и устойчивост - 31 август, правителството е изпълнило ангажимент, от който зависи получаването на петото плащане за около 1.8 милиарда евро.

Създаден е Холдинг "Марица изток", в който влизат двете държавни фирми  „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“, съобщи енергийният министър Ива Петрова. До две седмици холдингът ще бъде вписан в Търговския регистър.

Това е следваща стъпка от реформата в държавната енергетика, заложена в ПВУ.

По-рано през юли с решение на Министерски съвет двете въглищни предприятия бяха извадени от структурата на Българския енергиен холдинг.  Целта на реформата е спиране на скритата държавна помощ и „кроссубсидирането“ в държавната енергетика. Все още се чака парламентът да отмени решението на предходното Народно събрание, с което на тогавашния служебен кабинет бе забранено да изважда двете въглищни дружества от БЕХ.

"Вече имаме стратегическата рамка за новия холдинг и визия за двете дружества в него – стабилизиране, оздравяване и покриване на задълженията“, обясни Петрова в интервю пред бТВ.

Тя посочи, че заетостта и доходите в двете дружества ще се запазят, но ще се наложи някаква оптимизация на персонала, като най-вече по естествен път хора прекратяват своята заетост.

"В средносрочен план се запазва въгледобива, но към мините ще се развиват и дейности по рекултивация на терените с нови икономически дейности върху тях. Допълнително се идентифицират и възможни нови инвестиции - например, проект за използване на биомаса в ТЕЦ „Марица-изток 2“, което ще намали емисиите за централата, които в момента са огромен разход, както и изграждане на фотоволтаична централа с батерии за собствено потребление в „Мини Марица-изток“, което също ще намали разходите на мините", посочи министърът. "Има много работа по отношение на подобряване на ефективността и намаляване на необосновани разходи в това дружество“, каза още Петрова.

Новите икономически дейности в рамките на холдинга предполагат и създаване на нови работни места, стана ясно от думите на енергийния министър. 

До края на годината бордът на директорите на новия холдинг ще представят бизнес план за неговото развитие. Двете дружества ще запазят оперативните си ръководства, членовете на директорските им бордове ще бъдат намалени, като като от бордовете на мините и ТЕЦ-а, съгласно решение за намаляване на членовете на управите на всички държавни фирми, се вадят хора, които ще отидат в ръководството на новата структура.

В момента независим одитор проверява активите на двете дружества и едва след това холдингът ще бъде вписан в Търговския регистър, посочи министърът.

Все още няма яснота как ще се покрие огромното задължение на „Мини Марица-изток“ от около 260 млн. евро, което сега ще бъде прехвърлено от БЕХ към новия холдинг "Марица изток". "Целта е да прекратим практиката работещи държавни предприятия да покриват разходите на губещи дружества", каза Петрова.

Предвижда се „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“ да работят при максимално пазарен принцип и да продължат да генерират приходи. Мините запазват в средносрочна перспектива въгледобива и към тази основна дейност ще се добавят нови, а по отношение на рекултивацията се очаква финансиране от европейски фондове и от Териториалния план за справедлив преход. Вече са подадени са 6 инвестиционни намерения, които също ще генерират приходи, с което ще изплащат натрупани дългове.

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Ключови думи:

БЕХ, Мини Марица Изток, ТЕЦ Марица Изток 2

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