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БЕХ смени изцяло ръководството на ТЕЦ "Марица изток" 2

Новият изпълнителен директор Румен Янков беше в изборната листа на "Прогресивна България"

Днес, 12:39
Предстои “ТЕЦ Марица Изток 2” заедно с “Мини Марица - изток” да бъдат извадени от Българския енергиен холдинг.
Предстои “ТЕЦ Марица Изток 2” заедно с “Мини Марица - изток” да бъдат извадени от Българския енергиен холдинг.

Българският енергиен холдинг е сменил изцяло борда на директорите на ТЕЦ "Марица изток" 2 с решение от 10 юли.

Всички досегашни членове на директорския борд са освободени, а на тяхно място са назначени Тихомир Точев и Георги Борисов като независими членове, както и Румен Янков, Диан Иванов и Янко Топалов като представители на държавата. 

Досегашният изпълнителен директор на държавната електроцентрала Диян Димитров е заменен с Румен Иванов Янков, а за председател на Съвета на директорите е избран Георги Стоянов Борисов.

Новият изпълнителен директор Румен Янков беше на 13- то място в листата на кандидатите за народни представители на „Прогресивна България“ от регион Стара Загора. 
Той е на 42 години, магистър -инженер по „Автоматизация на електроенергийната система“ към Технически университет София . Работил е като старши специалист ремонтно планиране в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, във ВЕЦ гр. Пловдив като инженер планиране и контрол и в НЕК, припомнят старозагорски медии.

Промяната в ръководството на ТЕЦ "Марица изток" 2 става на фона на предстоящо преструктуриране, за което страната ни е поела ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост. От БЕХ ще бъдат извадени двете въглищни предприятия  - “ТЕЦ Марица Изток 2” и “Мини Марица - изток”. Те ще станат част от нов холдинг. За да стане възможно това Народното събрание трябва да отмени старо решение, с което изваждането на въглищните предприятия бе забранено. 

Днес в Стара Загора пристигат министърът на енергетиката Ива Петрова и изпълнителният член на Съвета на директорите  на БЕХ Андрей Живков. Те ще се срещнат с кметовете от областта и с представители на  синдикатите в двете държавни дружества – „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ 2, които искат яснота за бъдещето на дружествата.  

Към момента не е ясно как ще бъдат преодолени тежките финансови проблеми на ТЕЦ "Марица изток" 2 и на “Мини Марица Изток” под шапката на нов холдинг. Мините са рекордьор по загуба за 2024 година след “Булгаргаз” - отрицателен финансов резултат от 270 млн. лв. 

В началото на юли БЕХ подмени директорския борд и на Мини "Марица изток". За изпълнителен директор бе назначен Илия Горанов Илиев, а в борда на директорите бяха назначени още Александър Димитров, Васил Петров, Калоян Кънев и Иван Крумов. 

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Ключови думи:

ТЕЦ Марица Изток 2, БЕХ

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