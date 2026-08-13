Кабинетът ще оздравява държавната енергетика

Държавните енергийни дружества да бъдат оздравени и модернизирани, предвижда управленската програма на правителството на "Прогресивна България" до 2030 г. в раздел "Енергетика".

От нея става ясно, че до октомври 2026 г. е планирано извършване на пълен финансов и управленски одит на дружествата - оценка на тяхната задлъжнялост, ликвидност, разходна структура, управление на активите, инвестиционни потребности, като се разработят и конкретни програми за оздравяване и модернизация.

Все пак новата власт смята да проучи възможността за публично предлагане на миноритарни дялове от държавни енергийни дружества на Българската фондова борса при запазване на държавния контрол и защита на стратегическия интерес. Подобна идея са лансирали и други правителства - например на ГЕРБ, но никога не се е стигало до някакви конкретни стъпки за реализация.

Правителството на Румен Радев смята, че вкарването на частен капитал в държавните енергийни компании ще ги направи "финансово устойчиви, професионално управлявани и технологично модерни, способни да инвестират в развитието си и да изпълняват обществените и стратегическите си функции без натрупване на трайни финансови дисбаланси".

Както е известно, голяма част от държавните енергийни дружества са силно задлъжняли и на загуба. Правителството вече все решение да отдели въглищни предприятия - “ТЕЦ Марица Изток 2” и “Мини Марица изток”, от структурата на Българския енергиен холдинг и те да станат част от самостоятелен холдинг. Това е изискване на Плана за възстановяване и устойчивост с цел спиране на скритата държавна помощ и „кроссубсидирането“ в държавната енергетика. Предстои Народното събрание да отмени забраната за преструктуриране на БЕХ, наложена от предходния парламент.

Междувременно новата власт уверява, че няма да закрива въглищната енергетика.

"Въглищните мощности ще бъдат съхранени като стратегически местен ресурс за гарантиране на енергийната сигурност при пикови и кризисни условия. Преходът на въглищните региони ще се осъществява без административно закриване на работещи мощности и без оставяне на хората и регионите без икономическа перспектива", пише в управленската програма. В документа изобщо не се посочва договорената отсрочка за закриване на въглищната енергетика у нас до 2038 г.

"Българското правителство е ангажирано с устойчивото развитие на енергетиката, със защитата на хората в сектора и със съхраняването на топлоелектрическите централи и въгледобива като суверенна базова мощност", заяви в четвъртък премиерът Румен Радев на среща със двата синдиката - КНСБ и КТ "Подкрепа".

По повод опасенията на синдикатите, че тези дружества няма да издържат до 2038 г. на пазарния натиск на европейските климатични цели и високите цени на емисионните квоти, премиерът уточни: "По тази причина българското правителство, заедно с други държави членки на ЕС, работи за преосмисляне на Схемата за търговия с емисии, както и за признаване на значимостта на въглищната енергетика като суверенна базова мощност".

Българският енергиен модел

В управленската програма в раздел Енергетика се посочва още, че "българският енергиен модел ще се основава на балансирано съчетаване на ядрени, въглищни, газови, хидроенергийни и възобновяеми мощности, съхранение на енергия и модерни мрежи".

До април 2027 г. ще се разработи Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България с хоризонт до 2050 г. с ясна пътна карта, конкретни инвестиционни приоритети и периодична оценка на системната адекватност.

Ядрената енергетика ще продължи да бъде стратегически стълб на българската енергийна независимост. Ще бъдат предприети необходимите действия за дългосрочна експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ и за реализацията на нови ядрени проекти - блокове 7 и 8 с технология AP1000 на Westinghouse, както и ще бъдат проучени възможности за въвеждане на малки модулни реактори. До октомври 2026 г. трябва да се вземе окончателно инвестиционно решение (Final Investment Decision) за 7-ми и 8-ми блок, пише в програмата.

Особен приоритет ще бъде по-пълноценното използване на хидроенергийния потенциал на страната чрез модернизация и рехабилитация на съществуващите ВЕЦ и ПАВЕЦ и изграждане на нови помпено-акумулиращи мощности. Посочва се възстановяване на разполагаема мощност на ПАВЕЦ "Чаира" трябва да стане до юни 2028 г.

Относно газопреносната свързаност е планирано повишаване на капацитета за пренос на природен газ посока от Гърция към България на Кулата/Сидирокастро – до 93 гигават часа на ден, още този октомври. Предвижда се повишаване на капацитет за пренос на природен газ в посока от България към Румъния при Негру Вода/Кардам – до 295 гигават часа на ден до април 2027 г. А до декември 2029 г. е планирано разширение на подземното газохранилище „Чирен“ до 1 000 млн. куб. м.

Под условие

За либерализацията на пазара на електроенергията за домакинствата са поставени множество условия.

Отбелязано е, че тя ще се извършва поетапно и само при наличие на реална конкуренция, информиран избор и действаща защита на уязвимите потребители.

До април 2027 г. ще се проведе задълбочен социално-икономически анализ, включително оценка на въздействието върху цените, доходите, инфлацията, енергийната бедност и държавния бюджет. След едва това ще се избере моделът на поетапно освобождаване на цените на тока за битовите потребители.

До декември 2026 г. правителството трябва да е готово с прилагането на целеви помощи за защита на домакинствата в енергийна бедност.

Проучва се възможността за въвеждане на „блокови цени“ за битовите потребители - различни тарифи според потребеното количество ток, при които базово потребление се заплаща при по-благоприятни условия, а потреблението над съответния праг - на по-висока цена.