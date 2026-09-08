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Нидерландия откри най-голямото съоръжение за улавяне на CO₂ в Европа

Yara Sluiskil ще втечнява и складира до 800 000 метрични тона въглерод годишно

Днес, 10:17
Инсталацията на Yara Sluiskil е най-голямата по рода си в Европа.
Инсталацията на Yara Sluiskil е най-голямата по рода си в Европа.

В Нидерландия заработи съоръжение за улавяне и съхранение на въглерод (CCS), което е най-голямото в Европа, съобщи Еsgnews.bg. 

Инсталацията Yara Sluiskil се намира в Слуйскил, в южната холандска провинция Зеландия. Тя е проект на норвежката компания Yara International, която управлява един от най-големите заводи за торове в Европа, като целта е да намали емисиите на СО2 при производството на торове. 

Yara Sluiskil ще улавя и втечнява до 800 000 метрични тона CO2 годишно. Въглеродът ще бъде пренасян и "складиран" на 2.6 км под морското дъно на норвежкия континентален шелф от оператора за транспорт и съхранение Northern Lights.

В рамките на 15 години Yara очаква да премахне около 12 милиона тона CO2 от обекта.

Европейският съюз планира чрез технологиите за улавяне на въглерод да улесни постигането на целта за нулеви нетни емисии до 2050 г., особено за промишлени процеси като химическото производство, където все още не са налични нисковъглеродни алтернативи.

 

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Ключови думи:

СО2, улавяне на СО2, въглерод, зелен преход, енергиен преход

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