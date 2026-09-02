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Срокът за превалутиране на капитала на фирмите се удължава с 2 години

Отпадна пречката за обявяване в Търговския регистър на годишните финансови отчети за 2025 г.

Днес, 13:23
Бизнесът се оплака от поредна бюрократична недомислица.
Бизнесът се оплака от поредна бюрократична недомислица.

Парламентът с голямо мнозинство гласува на две четения промяна в Закона за въвеждане на еврото, с която тушира кашата с превалутирането в евро на капитала на фирмите и обявяването му пред Търговския регистър.

Фирмите имат вече двегодишен срок да подадат необходимите документи в Агенцията по вписванията, като в същото време отпада задължението това да се случи едновременно с подаване за публикуване на годишните финансови отчети за 2025 г.

Според сега действащите разпоредби всички капиталови търговски дружества (АД, ЕАД, ООД, ЕООД и др.) трябваше да обявят пред Агенцията по вписванията до края на 2026 г. превалутирания в евро капитал. За целта те са задължени преди това да подадат заверени от общото събрание или от едноличния собственик преписи на дружествените договори или учредителните актове с отразен в евро капитал, както и превалутирани дялове или акции. Друга недомислена разпоредба обаче ги задължаваше фирмите да направя това много по-рано - до края на септември, когато изтича срокът за обявяване на годишните финансови отчети за 2025 г. Причината е, че в закона бе поставено изискване новите дружествени договори и устави с превалутиран капитал да се представят още с първата промяна в данните на фирмата и вписване или заличаване на обстоятелства в Търговския регистър, а подаването на годишни финансови отчети е именно вписване на обстоятелства.

Бизнес организациите остро реагираха на тази законова недомислица, която създава административни пречки за фирмите и по-големи разходи, тъй като цените на адвокатските услуги за представяне пред Агенцията по вписванията скочиха значително последните месеци.

От самата Агенция по вписванията също възнегодуваха срещу струпването на толкова много заявления и фирмени документи през септември, което напълно ще блокира дейността с месеци наред и дори години.

На практика изискването всяка фирма да подаде нови дружествени договори или учредителни актове с отразен в евро капитал, е напълно ненужно, при положение, че Агенцията по вписванията служебно превалутира в евро капитала на всички търговски дружества у нас - над 936 хиляди, вписани в Търговския регистър към края на 2025 г.

Вместо напълно да отмени това изискване, от "Прогресивна България" предложиха срока за обявяване на евровия капитал да е до края на 2028 г.

"Очакванията са, че предлаганите промени ще способстват за произнасянето в срок по подаваните в Търговския регистър заявления при очаквания намален брой заявления след влизането в сила на измененията", посочиха от ПБ.

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Ключови думи:

превалутиране на капитала, превалутиран капитал, бюрокрация

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