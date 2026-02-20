Медия без
МРРБ започва да събира по 80 евро такса "домоуправител"

Днес, 18:11
За електронно заявяване на услугата "вписване на професионален домоуправител" е предвидена по-ниска такса - 72 евро.
За електронно заявяване на услугата "вписване на професионален домоуправител" е предвидена по-ниска такса - 72 евро.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) започва да събира по 80 евро от професионалните домоуправители, след като днес в бр. 20 на "Държавен вестник" бе публикувана Наредба № РД‑02‑20‑1/05.02.2026 г. за Единната информационна система на етажната собственост. Така министерството може да започне прием на заявления за вписване в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост по чл. 47б от Закона за управление на етажната собственост. 

Таксата за вписване на професионалните домоуправители е 80 евро, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители. За електронно заявяване на услугата е предвидена по-ниска такса – 72 евро.

Заявление на хартиен носител по образец (съгласно приложение № 1 от наредбата) може да бъде подадено в сградата на МРРБ лично, чрез упълномощен представител или по електронен път. При извършване на плащането в основанието (съответно в пояснението) следва да се посочва: "Такса за вписване в Регистъра".

