"Булгаргаз" вдига цената с 5.5% от 1 септември

"Булгаргаз" ще повиши с 5.5% цената на природния газ за своите клиенти от 1 септември. Комисията за енергийно и водно регулиране съобщи, че е одобрила поисканото поскъпване.

Така цената през следващия месец ще е 41,60 евро/MWh. От КЕВР подчертават, че това е минимално поскъпване - на фона на котировките на международните газови борси, които са с 30% нагоре и в момента фючърсните договори за септември се сключват на нива 66,98 – 68,92 евро/MWh..

В ценовия микс за месеца са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени след провеждане на търг договори с търговци.

Благодарение на конкурентната цена на доставяния азерски газ българските потребители ще заплащат с близо 25 евро/MWh по-малко в сравнение с международните цени, показват сметките на енергийния регулатор. Пазарите отчитат голямото търсене - в държавите в Европа имат за допълват газохранилищата си за зимата, а рисковете за доставките на втечнен газ (LNG) на фона на геополитическо напрежение в Близкия изток са непредвидими.