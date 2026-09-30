ЕК иска правомощия да нарежда "режим" на тока

Брюксел иска правомощия да разпорежда намаляване на потреблението на ток при енергийна криза. Вече е подготвен проект, според който Европейската комисия ще може да изисква намаляване на консумацията и да блокира мерки на отделни държави членки, които биха застрашили електроснабдяването на други страни от ЕС по време на сериозна криза, съобщи Euronews. Предвижда се

при извънредни обстоятелства

в енергетиката Брюксел да обявява регионална или общоевропейска тревога и да спуска "квоти" за намаляване на потреблението на ток.

Този проект е част от пакета мерки на ЕК за енергийна сигурност, разработен въз основа на поуките от енергийната криза през 2022–2023 г., когато Европа загуби голяма част от доставките си на руски газ след инвазията на Путин в Украйна. Сега комисията отчита и новите предизвикателства заради войната на САЩ и Израел срещу Иран. ЕС трябва да се подготви за мащабни заплахи, вариращи от недостиг на доставки и екстремни климатични явления до кибератаки и физически атаки срещу критична инфраструктура - като саботажа на „Северен поток“ и атаките срещу електроенергийната мрежа на Германия.

Ще бъде създадена система за

ескалация на мерките

при енергийни кризи.

Страните първо ще издават ранно предупреждение (национална тревога). Ако първите мерки - включително квоти за търговия, субсидии, данъчно облагане и др., не помогнат за достатъчно свиване на търсенето на ток, следващата стъпка е обявяване на извънредно положение,

Брюксел също така иска правителствата да координират своите действия и да избягват национални мерки, които биха могли да ограничат трансграничните потоци на електроенергия или природен газ и да влошат недостига в съседни държави.

Този въпрос става особено важен сега, когато ЕС се сблъсква с потенциален недостиг на гориво и е възможен национален егоизъм. Френският президент Еманюел Макрон вече поиска от Брюксел да преразгледа механизма на ЕС за съвместно закупуване на газ, създаден, след като през 2022 г. Русия превърна природния газ в оръжие и започна да спира доставките.



Ролята на газовите централи

В проекта на Брюксел недостигът на газ и електроенергия се разглеждат като двете страни на един и същ проблем – осигуряването на достатъчни количества. От държавите членки се очаква да определят ясно кои газови централи са критично важни за поддържане на стабилността на електроенергийната мрежа.



ЕК иска да има много детайлни краткосрочни и сезонни оценки за нуждите от ток, включително рисковете от аварии в преносната мрежа, екстремни природни условия, резки пикове и сривове в производството (особено ВЕИ) и в потреблението.



И резерв от резервни части

Брюксел обръща специално внимание на натрупването на запаси от критично важни резервни части за енергийната инфраструктура - заради нарастващата заплаха от атаки на дронове и ракети. Ще има специален списък с основни резервни части, необходими за спешно възстановяване на повредени електроенергийни и газови съоръжения.

Енергийните оператори ще докладват с какво оборудване разполагат, а енергийните регулатори ще определят минимални нива на запасите, като се отчитат времето необходимо за подмяна на оборудването, и важността на всеки

компонент за поддържане на трансграничните енергийни потоци. Комисията може да препоръча на държавите да създадат общи регионални резерви от ключово оборудване.