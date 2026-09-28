Кабинетът слага 1000 евро глоба за чужда домашна ракия

"Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия - подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят 1000 евро, онагледява абсурда Асен Василев.

Депутати от опозицията откриха ново данъчно безумие на кабинета - този път за домашната ракия. Промени в закона за акцизите, публикувани за обществено обсъждане, предвиждат забрана за държане вкъщи на бутилки с чужда ракия, варена в казан. Предвиждат се и здрави глоби за "нарушителите".

"Гълъб Донев ще глобява всички, които имат в хладилника си чужда домашна ракия", написа във Фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. "Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят 1000 евро. Борбата на „Прогресивна България“ с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна – и стигна и до домашната ракия", коментира Василев.

Съпредседателят на ДБ Божидар Божанов също реагира с публикация във Фейсбук: "Помислих си, че е шега или фалшива новина, но не -- дотам са я докарали, да не може приятел или съсед да ти подари домашна ракия. Представете си - звъни на вратата митнически служител и казва "добър ден, дошъл съм да ви проверя домашната ракия". Ако случайно някой вземе да го пусне, ще е много неловък въпросът "тая ракия кой я е варил?".

Божанов отбелязва, че от финансовото министерство дори не са сметнали какво би донесла безумната мярка на бюджета - дори груба прогнозно число няма: "Вероятно защото няма да донесе нищо. Но е важно да има забрани и възможност за институционален тормоз - защото братовчед ти да ти подари ракия, си е за 1000 евро глоба!". Лидерът на ПП подчертава, че отговорността не е на някоя комисия или чиновници от МФ, а е на политическия кабинет на министъра. И пита иронично: "Освен по неизпoлзваните тръби по договора с "Боташ" да пуснем домашна ракия?

Тома Белев, бивш зам.-екоминистър и ексдепутат, директно поиска да бъде сменено цялото управление на Министерство на финансите. Според него зад идеята на МФ стои нещо твърде опасно - претекст митнически инспектори да претърсват домове. "Според този проект се забранява да имам вкъщи чужда домашна ракия - независимо че за нея е платен акциз от производителя. Акцизът за 1 л е 1 евро. По-скоро крият нещо. Подобна забрана ще даде възможност на митническите служители да влизат по домовете и да тършуват уж за домашна ракия.

Още безумия

С предложените промени в акцизния закон Министерството на финансите си урежда и възможност самоволно да блокира достъпа до социалните мрежи. Тома Белев обяснява какъв скандален механизъм се предлага: "МФ решава, че някой профил във Фейсбук предлага акцизни стоки, и изпраща съобщение до Мета да бъде блокиран. Ако Мета не изпълни решението в срок от 24 часа, издават заповед за блокиране на Мета в цяла България за срок от 1 до 3 месеца и отправят искане до председателя на СГС за прилагането й. Ама предлагал ли е акцизни стоки или не, от България ли е профила или не - няма значение."

Оправданието

В мотивите към проекта на МФ се посочва, че са установени "практически затруднения при контрола върху съхранението на етилов алкохол (ракия), произведен в специализирани малки обекти за дестилиране за лични или семейни нужди. В определени случаи значителни количества ракия се съхраняват в обекти, свързани със стопанска дейност, като представените акцизни данъчни документи са издадени на други лица или не позволяват достатъчно ясно да се установи предназначението и основанието за държането на конкретните количества. Това създава затруднения при разграничаването на законосъобразното лично или семейно съхранение от случаите, при които обстоятелствата сочат към подготовка или извършване на нерегламентирана реализация".

С други думи, министерството признава, че не се справя с контрола на движението на ракията, затова решава да сложи забрана и глоби.