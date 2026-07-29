Влизат в сила по-високи цени на винетки и цигари

От днес пътните такси за леките автомобили се увеличават с 30%, а цигарите поскъпват заради по-високи акцизи. Новата тарифа за винетките бе гласувана от Министерски съвет тази седмица, а по-високите тютюневи акцизи бяха приети със Закона за държавния бюджет за 2026 г., който влиза в сила от 1 август.

Годишната винетка поскъпва от 49.60 евро на 64,50 евро. Цената на тримесечната ще бъде 35,90 евро вместо 27,61 евро, а на месечната - 19,90 евро вместо 15,34 евро. За седмица винетката става 10 евро вместо 7,67 евро, за уикенда - новата й цена е 6,60 евро при предишни 5,11 евро. Цената на еднодневната винетка се повишава от 4,09 евро на 5,30 евро.

Предвижда се актуализация и на размера на компенсаторната такса за леките автомобили, която от 35, 79 евро става 46,50 евро.

Вносителите на тази промяна - МРРБ, посочват като аргумент замразените пътни такси на нивата от 2019 г., когато бе внедрена електронната система. Оттогава насам сериозно е нараснала необходимостта от реконструкция на съществуващата пътна мрежа и изграждане на нови пътища, а приходите от пътни такси не достигат, посочват от министерството.

От по-високата тарифа за винетките в бюджета тази година ще влязат допълнително над 22,5 млн. и по над 54 млн. евро годишно през следващите години.

Допълнителният ресурс ще бъде инвестиран в основни ремонти и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища, които осигуряват жизненоважна връзка на малките и отдалечени населени места с областните центрове, посочват от МРРБ. Част от ресурса ще бъде насочен и към подмяна на компрометирани ограничителни системи за пътища (мантинели), полагане на дълготрайна термопластична хоризонтална маркировка и изграждане на автономно осветление в рискови зони. Друга част от средствата ще бъде вложена в модернизация на софтуерните модули на ТОЛ системата, в разширяване на оптичната мрежа от камери, което ще ограничи нивата на избягване на плащането на пътни такси.

В момента над 35% от второкласната и третокласната пътна мрежа в страната или общо над 7000 км се намират в незадоволително или лошо състояние, посочват още от МРРБ. При сегашните нива на пътните такси събраните приходи покривали предимно текущи аварийни дейности и не са достатъчни за цялостна рехабилитация и модерни системи за управление на трафика.

Правителството очаква с по-високата цена на винетките от 1 август да събере повече средства от чуждестранни туристи, тъй като август е месецът с най-висока концентрация на транзитен трафик през територията на страната ни. Тези допълнителни приходи ще осигурят необходимия финансов буфер за зимното поддържане на пътищата.

ТЮТЮНЕВИ АКЦИЦИ

От 1 август се увеличават и акцизите на тютюневите изделия. Това е второто за годината повишение на специфичните налози за тези стоки - от 1 януари бе направено вече едно увеличение.

Сега акцизът на цигарите се вдига от 113.51 евро на 120 евро на 1000 къса. Това увеличение, върху което се начислява и ДДС, ще оскъпи кутия цигари с 16 евроцента.

Налогът на тютюна за пушене нараства от 121.69 евро за килограм на 130 евро за килограм, а на нагреваемите цигари - от 214 на 225 евро за килограм. Увеличават се акцизите за всички видове тютюневи изделия, включително и изделията за пушене, които не съдържат тютюн.

В търговската мрежа ще продължат да се продават цигари със старите бандероли до изчерпване на количествата и ако техните цени се вдигнат, то това няма да е заради акцизите.

НА КАНТАР

Две политически сили - ГЕРБ и ПП, внесоха жалби в Конституционния съд срещу приетия Закона за държавния бюджет. Докато ПП атакува конкретни разпоредби, ГЕРБ иска от КС да обяви за противоконституционен целия закон. Това означава, че повишението на акцизите за тютюневите изделия да бъде блокирано, ако КС събори бюджета. Подобен развой ще създаде доста проблеми, защото решенията на КС действат занапред и така за определен период от време ще имаме няколко различни акцизни ставки.

Що се отнася до тарифата на пътните такси за леките автомобили, увеличението им бе прието с постановление на Министерски съвет и евентуална отмяна на Закона за държавния бюджет за 2026 г. не би трябвало да окаже влияние.