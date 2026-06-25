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Годишната винетка поскъпва на 64.50 евро от 1 август

Правителството вдига с 30% пътните такси за леките автомобили, защото не били променяни от 2019 г.

25 Юни 2026
Илияна Кирилова

Правителството планира да увеличи значително от 1 август цените на електронните винетки - с цели 30%. Така цената на годишната винетка ще скочи от сегашните 49.60 евро на 64.50 евро. Седмичната ще стане 10 евро при сегашни 7.67, а месечната - нараства от 15.34 на 19.90 евро.

Увеличението на винетните такси бе обявено от финансовия министър Гълъб Донев при представянето на проектобюджета за 2026 г. в сряда като мярка за увеличение на постъпленията в хазната с цел намаляване на бюджетния дефицит. Според разчетите на МФ повишението им с 30% от 1 август ще донесе до края на годината  24,6 млн. евро допълнителни приходи, а за следващите години - 53,3 млн. евро.

Министерството на регионалното развитие вече е публикувало проекта на новата тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Цена на винетна такса от 1 август 2026 г.

 

№ по ред

Винетка

Цени на винетни такси

(евро)

1.

Еднодневна

5,30

2.

Уикенд

6,60

3.

Седмична

10,00

4.

Месечна

19,90

5.

Тримесечна

35,90

6.

Годишна

64,50

 

В мотивите се посочва, че увеличението на винетните такси за леките автомобили е наложително, заради "натрупани макроикономически и структурни фактори, които застрашават фискалната и експлоатационната устойчивост на пътния сектор".

Сегашните цени на пътните такси за леките автомобили не са осъвременявани от 2019 г., когато влязоха в сила електронните винетки, посочва МРРБ. Още тогава годишната винетка е определена на 97 лв., като в момента се заплаща евровата й равностойност. Без промяна са и останалите винетки - уикенд, седмична, месечна и тримесечна.
Това обосновава необходимостта от увеличение с инфлационния индекс за този период, като се предлага ръстът да е с 30%. 

От МРРБ отбелязват още, че междувременно, натрупаната инфлация не само в страната, но и в еврозоната за периода 2019–2026 г. сериозно е девалвирала реалната стойност на събирания ресурс от пътни такси. Цените на основните суровини – битум, асфалтови смеси, цимент, арматурна стомана и енергоносители – са се вдигнали значително.  Разходите за труд и осигуровки в сектора на пътното строителство и поддръжка също са се повишили, което е оскъпило стойността на всеки линеен метър рехабилитиран път.

В същото време над 35% от второкласната и третокласната пътна мрежа в страната (общо над 7000 км) се намират в лошо състояние, за чийто ремонт има хроничен недостиг на средства. Постъпленията от пътни такси стигали предимно за текущи аварийни дейности, но не и за цялостна рехабилитация.

Август е подходящ месец за вдигане на винетните такси, смята МРРБ - той е с най-висока концентрация на транзитен трафик. Въвеждането на увеличение в този момент гарантира, че сериозна част от новия фискален товар ще бъде поет от чуждестранни ползватели на мрежата. Освен това, генерираният излишък през есенните месеци ще осигури необходимия финансов буфер за зимното поддържане на пътищата, очаква регионалното министерство.

От 1 август с 30% се увеличава и компенсаторната такса, която се дължи вместо глоба при шофиране без винетка. Тя става 46.50 евро при сегашни 35.79 евро, като условието е да се плати в 14-дневен срок от връчването на електронния фиш.

 

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Ключови думи:

винетни такси, електронни винетки

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