Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

От утре ще се продава и 24-часова винетка

Цената е 4.09 евро

Днес, 14:34
Еднодневната винетка не е никак евтина. Тя ще е полезна за шофьори, които рядко напускат населеното си място.
Еднодневната винетка не е никак евтина. Тя ще е полезна за шофьори, които рядко напускат населеното си място.

От полунощ шофьорите вече ще могат да си купуват и винетка с валидност само един ден (или по-точно денонощие). Това ще е опция основно за хора, на които само инцидентно се налага за напуснат населеното си място. Цената е височка - 4.09 евро. За сравнение за 365 дни таксата е под 50 евро.

Еднодневната винетка ще е валидна 24 часа от момента на активирането й - например от 10:00:00 ч. на 5 февруари до 09:59:59 ч. на 6 февруари. Новата винетка, както и останалите видове, може да бъде купена с отложен старт до 30 дни преди датата на пътуване, напомнят от Агенция "Пътна инфраструктура". 

Еднодневната винетка също като останалите е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за кемпери от категория М1, независимо от тяхната максимална маса.  

Отделна винетка за ремарке или каравана се купува обаче, ако с прикачването им към превозното средство общото тегло надхвърля 3,5 тона. Винетките за автомобила и за ремаркето/караваната могат да бъдат с различна продължителност според необходимостта.

През 2026 г. цените на винетките остават без промяна, като се изписват и в евро, и в лева:

•          Годишна – 49,60 евро (97 лв.)

•          Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)

•          Месечна – 15,34 евро (30 лв.)

•          Седмична – 7,67 евро (15 лв.)

•          Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)

•          Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.).

Къде

АПИ напомня на шофьорите, че могат да платят пътната такса през сайта или през мобилното приложение на Националното тол управление, а също и на гише с пари в брой или с карта чрез терминал за самотаксуване. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464.

Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура" чрез сайтовете www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.yettel.bg, www.A1.bg, www.vivacom.bg, www.grabo.bg, www.my.fibank.bg www.spotins.bg, epay.bg, www.boleron.bg както и на каса в „А1", „Виваком", „Български пощи", „Easy Pay", „Fast Pay", „Колхида 3б", и в бензиностанциите „Лукойл", „Петрол", „ОМВ", „ЕКО", „Круиз", „Бенита", „Газпром", „Шел", „ВиЕм Петролиум, сервизни центрове „Тахо Венци", застрахователни брокери „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс", „Омникар и Партньори", „Дженерал Брокер", или чрез мобилните приложения ОББ Мобайл, TollPass, Phyre, Амарант България, iCard, Cardbox, Epay и Булбанк Мобайл.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

винетки, еднодневна винетка

Още новини по темата

От днес до Нова година плащането на винетки се ограничава

22 Дек. 2025

АПИ ограничава купуването на винетки преди Нова година
11 Дек. 2025

Годишната винетка ще струва 49.60 евро

08 Дек. 2025

Кабинетът одобри тарифа в евро на пътните такси
08 Окт. 2025

Винетката за един ден ще струва 4.09 евро
03 Септ. 2025

МВР пусна втора назидателна снимка за наказани чрез тол камера
24 Юли 2025

Свалят глобите за неплатени винетки и тол такси
24 Юни 2025

Последните дни за закупуване на винетки на старите, по-ниски цени
28 Апр. 2025

Властта отпусна още месец с по-ниски цени на винетките
01 Апр. 2025

МРРБ обещава еднодневни винетки за леките автомобили
19 Март 2025

Кабинетът вдига цените на винетките и тол таксите
20 Февр. 2025

АПИ предупреди за проблем с купуването на е-винетки днес
14 Окт. 2024

Повредена тол камера на пътя за Гърция бълвала незаконни глоби
01 Авг. 2024

Тол системата заработи половин милиард за половин година
02 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ