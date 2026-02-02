От утре ще се продава и 24-часова винетка

Еднодневната винетка не е никак евтина. Тя ще е полезна за шофьори, които рядко напускат населеното си място.

От полунощ шофьорите вече ще могат да си купуват и винетка с валидност само един ден (или по-точно денонощие). Това ще е опция основно за хора, на които само инцидентно се налага за напуснат населеното си място. Цената е височка - 4.09 евро. За сравнение за 365 дни таксата е под 50 евро.

Еднодневната винетка ще е валидна 24 часа от момента на активирането й - например от 10:00:00 ч. на 5 февруари до 09:59:59 ч. на 6 февруари. Новата винетка, както и останалите видове, може да бъде купена с отложен старт до 30 дни преди датата на пътуване, напомнят от Агенция "Пътна инфраструктура".

Еднодневната винетка също като останалите е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за кемпери от категория М1, независимо от тяхната максимална маса.

Отделна винетка за ремарке или каравана се купува обаче, ако с прикачването им към превозното средство общото тегло надхвърля 3,5 тона. Винетките за автомобила и за ремаркето/караваната могат да бъдат с различна продължителност според необходимостта.

През 2026 г. цените на винетките остават без промяна, като се изписват и в евро, и в лева:

• Годишна – 49,60 евро (97 лв.)

• Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)

• Месечна – 15,34 евро (30 лв.)

• Седмична – 7,67 евро (15 лв.)

• Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)

• Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.).

Къде

АПИ напомня на шофьорите, че могат да платят пътната такса през сайта или през мобилното приложение на Националното тол управление, а също и на гише с пари в брой или с карта чрез терминал за самотаксуване. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464.

Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура" чрез сайтовете www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.yettel.bg, www.A1.bg, www.vivacom.bg, www.grabo.bg, www.my.fibank.bg www.spotins.bg, epay.bg, www.boleron.bg както и на каса в „А1", „Виваком", „Български пощи", „Easy Pay", „Fast Pay", „Колхида 3б", и в бензиностанциите „Лукойл", „Петрол", „ОМВ", „ЕКО", „Круиз", „Бенита", „Газпром", „Шел", „ВиЕм Петролиум, сервизни центрове „Тахо Венци", застрахователни брокери „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс", „Омникар и Партньори", „Дженерал Брокер", или чрез мобилните приложения ОББ Мобайл, TollPass, Phyre, Амарант България, iCard, Cardbox, Epay и Булбанк Мобайл.