Годишната винетка ще струва 49.60 евро

АПИ подсеща: в идните два месеца изтича валидността на близо 700 000 стикера

Днес, 17:42
Агенция "Пътна инфраструктура" напомня за две важни новости в системата на пътните такси. Голямата промяна е свързната с въвеждането на еврото. От 1 януари тарифата за таксите - тол и винетни, минава в евро. На практика промяната в цените няма, само валутата ще е различна. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изисква допълнителни действия от потребителите.

Ето какви са

"ставките" за винетките от Нова година:  

- годишна винетка – 49,60 евро (сега е 97 лв.);

- тримесечна – 27,61 евро (54 лв.);

- месечна – 15,34 евро (30 лв.);

- седмична – 7,67 евро (15 лв.);

- Уикенд – 5,11 евро (10 лв.).

Тук идва и втората новина - въвежда се и еднодневна винетка, но не от Нова година, а от 3 февруари. Пътната такса за едно денонощие ще е 4,09 евро. 

Еднодневната винетка ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа, уточняват от пътната агенция.

 

Изтичащи срокове

От АПИ  напомнят също, че през първите два месеца на 2026 г. изтича срокът на валидност на над 682 хил. годишни винетки за леки автомобили. От тях около 311 хил. изтичат през януари, а над 371 хил. през февруари.

Националното тол управление обръща внимание, че ако е време за подновяване, нова винетка може да бъде платена до 30 календарни дни по-рано, което помага на шофьорите да планират навреме пътуванията си около празниците за посрещане на Коледа и Нова година. При плащане в брой през януари 2026 г. ще бъде възможно плащане както в лева, така и в евро. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.

"Наръчник" за шофьора 

На интернет страницата www.bgtoll.bg от бутона "Проверка на винетка“ след въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, всеки може да провери и получи информация за крайния срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция "Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите. Статусът може да е "активен“, "с изтекъл срок“ или "неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

Националното тол управление съветва потребителите при купуване на винетка да използват сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение, както и останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464. Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура“.

 

С повишено внимание 

При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква "О“. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.

