Винетката за един ден ще струва 4.09 евро

"Най-кратката" пътна такса ще е опция за шофьорите от 3 февруари догодина

Днес, 06:36
В документацията за тарифните промени не е посочено колко български шофьори на леки коли биха се възползвали от еднодневните винетки.
Най-новата винетка - за 1 ден, ще струва 4.09 евро. Това предвиждат промени в Тарифата за пътните такси, публикувани за обществено обсъждане. 

Заложената в проекта такса за ползване на републиканските пътища само за 24 часа - 4 евро и 9 цента, всъщност е точният еквивалент на 8 лева. В момента "най-кратката" винетка е за уикенд и е 10 лева (или 5.11 евро). 

Министерството на регионалното развитие, което е автор на промените, предлага новата винетка реално да бъде въведена от 3 февруари догодина - тоест след като еврото стане официалната валута на България. Затова пътната такса е посочена в евро. Всъщност всички тарифни ставки - винетки (за леките коли) и тол такси (за по-тежките превозни средства ) 
в проектопостановлението са посочени в единната европейска валута. 

За възможността шофьорите на леки коли да плащат само за 1 ден за ползването на шосетата в България се говори от години и все се отлага. Сега обаче еднодневната виртуална винетка е "на дневен ред", защото ЕК ни скастри, че не изпълняваме евродиректива. Съгласно правилата на ЕС за колите, които минават транзит през страната бързо, в рамките на 24 часа, трябва да се събират по-ниски такси от тези за месец, седмица или уикенд (които в момента струват 30, 15 и 10 лева, а след като еврото стане официална валута, ще са съответно по 15.34 евро, 7.67 евро и 5.11 евро. Годишната такса, която в момента е 97 лв., ще се преизчисли на 49.60 евро. 

На практика нововъведението "пътна такса за само за ден" ще е важно най-вече на за чужденците, които пътуват транзит - тоест прекосяват страната ни бързо, в рамките на денонощие.  

Еднодневната винетка няма да е изгоден вариант за шофьори на леки коли, които често пътуват из страната. Тя може да е от полза за хора, които се движат само в рамките на едно населено място и изобщо не карат по републиканската пътна мрежа или излизат инцидентно, до 2-3 пъти в годината, извън града (селото). Ако човек има повече излизания, по-добре да се ориентира към по-дългосрочна такса. 

В първия месец от въвеждането на еврото в България - от 1 до 31 януари 2026 г., плащането на таксите все още ще може да се извършва и в левове (това е т.нар. период на двойно обращение), се посочва в проекта за промени в тарифата. 

Много е вероятно при общественото обсъждане да постъпят предложения за закръгляване на стойностите в евро  - за удобство. Например уикенд винетката, която сега струва 10 лева, да стане точно 5 евро вместо 5.11 евро. 

