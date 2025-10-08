Кабинетът одобри тарифа в евро на пътните такси

Правителството одобри промени в Тарифата за таксите за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, като всички досегашни цени в левове вече са посочени и в евро. Таксите са превалутирани в единната европейска валута при спазване на фиксирания курс 1.95583 лв. за едно евро и влизат в сила от 1 януари 2026 г.

Единствената новост при винетките за леките автомобили е посочената цена на еднодневните винетки, за които ще се заплаща 4.09 евро, което отговаря на 8 лева. Предвижда се те да влязат в сила от 3 февруари 2026 г., затова в тарифата този тип винетка е посочена само в евро. При определянето на цената й е пазен принципът на пропорционалност и правилото на увеличаващата се стойност при намаляване на срока на валидност, на които се основават и цените на останалите винетки, се посочва в постановлението с новите еврови пътни такси.

Новост в тарифата е специална компенсаторна такса за извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя, или ако пътното превозно средство е с размери, маса или натоварване на ос над нормите, определени от МРРБ. Тя е в размер от 1200 лв. или 613,55 евро. Характерът й е санкционен, затова е по-висока от таксата за съответните разрешителни, но по-ниска от налаганите наказания. Целта е да се стимулират водачите да не ползват платените пътища с пътните превозни средства, чиито размери, маса или натоварване на ос надвишават установените норми.