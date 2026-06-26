Цигарите поскъпват от 1 август

От 1 август цигарите и тютюневите изделия поскъпват, заради увеличение на акциза.

С проектобюджета за 2026 г. се предвижда поредно за тази година увеличение на акцизните ставки. Такова увеличение вече имаше от 1 януари, като сега МФ предлага още едно с цел да осигури допълнителни приходи в изпразнения бюджет.

Така например, след като от 1 януари акцизът на цигарите бе увеличен от 107 евро на 113.51 евро за 1000 къса, то от 1 август ще има ново увеличение - акцизът на цигарите ще стане 120 евро на 1000 къса. Това увеличение, върху което се начислява и ДДС, ще оскъпи кутия цигари с 16 евроцента, ако производителят или търговецът не увеличат маржа.

За тютюна за пушене се предвижда от 1 август акцизът да нарасне от 121.69 евро за килограм на 130 евро за килограм., а за нагреваемите тютюневи изделия - от 214 на 225 евро за килограм.

Увеличение на акциза от 1 август се предвижда за всички видове тютюневи изделия, включително и изделията за пушене, които не съдържат тютюн - пури, електронни цигари, нагреваеми изделия и др.

България започна поетапно увеличение на специфичните налози при тютюневите изделия през 2025 г., което ще продължи до 2028 г. включително. Години наред държавата задържаше нивата на акцизите, за да не се повишават цените на тютюневите изделия, и така страната ни се оказа с най-ниското акцизно облагане в ЕС, както и с един от най-големите дялове на пушачите. Еврокомисията обаче е на финала да приеме изменение в директивата за акцизните ставки на тютюневите изделия, които съществено ще увеличат минималните нива на данъчно облагане. Това е и причината още от 2025 г. България да започне поетапното им увеличение, за да предотврати риска от ценови скок и значително нарастване на незаконната търговия с тютюневи изделия, което ще се отрази неблагоприятно върху бюджетните приходи.

От повишението на акцизните ставки на тютюневите изделия от 1 август финансовото министерство очаква допълнителни приходи в размер на 41.9 млн. евро до края на годината, а от общото повишение на тютюневите акцизи от началото на годината очакваните допълнителни постъпления в бюджет 2026 са за 155,9 млн. евро.