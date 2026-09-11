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Аржентина ще е следващият голям играч на газовия пазар

Находището "Вака Муерта" и газопроводът "Сан Матиас" са с ключово значение за износа на ВПГ

Днес, 10:58
Аржентина има амбицията да стане голям износител на втечнен природен газ.
Аржентина има амбицията да стане голям износител на втечнен природен газ.

Аржентина може скоро да се превърне в ключов износител на втечнен природен газ (ВПГ). Южният енергиен проект (SESA) и проектите за ВПГ в страната заедно могат да увеличат с над 20 млн. тона годишния капацитет за износ. По данни на Industrial Info Resources, в Аржентина са планирани проекти за ВПГ на стойност над 11,5 млрд. долара.

Нарастващото производство във „Вака Муерта“ привлича интереса на компании, които търсят инфраструктура за мащабен експорт. Става дума за изграждането на газопроводи, преработвателни съоръжения, плаващи съдове за ВПГ и др.
Най-новият проект е  „Сан Матиас“ - газопроводът, който свързва „Вака Муерта“ със залива Сан Матиас. Необходимите инвестиции са в размер на 1,3 млрд. долара. Вече е осигурен заем за 900 млн. долара, структуриран от Citi, JP Morgan, Santander и Itau. В големия банков синдикат участват също BBVA, Bladex, Barclays, ICBC и Bank of China. 
Заемът е седемгодишен, с тригодишен гратисен период.

"Вака Муерта" е огромно находище на нефт и газ В Патагония. С него е свързана амбицията на президента Хавиер Милей да превърне Аржентина в голям енергиен играч и да трансформира икономиката, която сега се основава предимно на селското стопанство. 
Тръбата гигант "Сан Матиас" с диаметър 90 см ще се простира на 473 километра от Тратайен, Неукен, до Сан Антонио Оесте на брега на река Рио Негро. Ще снабдява двата завода за втечняване на SESA, които ще преобразуват природния газ от „Вака Муерта“ във ВПГ за износ. Очаква се експлоатацията да започне съответно през 2027 и 2028 г. SESA е част от инфраструктурата на Аржентина за износ на ВПГ и за транспортиране на природен газ. Изгражда с цел да се отговори на нарастващото производство във „Вака Муерта“.

Друг проект, който напредва, е на YPF, Eni и XRG Argentina, от който се очаква да добави още 12 млн. тона годишно към износа на ВПГ, като този капацитет може да бъде разширен до 18 млн. тона годишно. Този проект също ще разполага със специален газопровод за транспортиране на природен газ.
Заедно двата проекта биха могли да осигурят на Аржентина капацитет за износ на ВПГ от до 24 млн. тона годишно. При такова ниво страната ще се конкурира за място сред най-големите доставчици на ВПГ в света.

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Аржентина, Вака Муерта, газопровод, ВПГ, природен газ, енергиен преход, зелен преход

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