Закон забранява конфиденциални клаузи за заплатите

Ключови промени за тайната на заплатите влизат в парламента в следващите дни. Законопроектът с тези изменения беше задвижен миналата седмица и вече чака първо четене в комисията по правата на човека. Вероятно ще получи сравнително бърза писта за приемане, тъй като е свързан с евродиректива, която трябваше да въведем в нашето законодателство до 7 юни. "Сега" го представи накратко преди няколко месеца.

В България разликата в заплащането на мъжете и жените за едни и същи позиции възлиза на около 12% по данни за 2024 г., което е по-високо от средното ниво за ЕС – 11,1%. Тази разлика се дължи основно на липсата на прозрачност по отношение на заплащането, липсата на задължителни механизми за наблюдение и отчетност на равнище работодател, както и ограничения в действащите механизми за правна защита, пише в мотивите към законопроекта. В тях се цитират оценки на ЕП от 2025 г., според които всяко намаление с 1 процентен пункт на разликата в заплащането води до увеличение на БВП с около 0,1%.

За да се осигури прозрачност на заплащането, се въвеждат нови изисквания към работодателя, които започват още при кандидатстването за работа. Той вече ще трябва задължително да предостави на кандидата информация за размера на основната работна заплата или за нейния диапазон и на допълнителните възнаграждения с постоянен характер за длъжността, но няма да има право да го пита за заплащането при предишни работодатели. Законът забранява и в договорите да се включват клаузи за конфиденциалност на възнагражденията.

За пръв път служителите получават право да искат информация за средните нива на заплащане на хората, които полагат еднакъв или равностоен труд в предприятието, с разбивка по пол. Ако това създава риск да се разкрие индивидуално възнаграждение на конкретен човек, информацията ще трябва да се предостави на трета страна – синдикална организация или Комисията за защита от дискриминация. Те на свой ред могат да обяснят на служителите как да подадат иск, без да разкриват размера на възнаграждението на отделни служители.

Тези текстове влизат в сила веднага с обнародването на закона в "Държавен вестник" и ще важат за всички фирми.

За работодатели с над 100 работници се въвеждат допълнителни изисквания да докладват разликите в заплащането, като те ще влязат в сила поетапно – от 7 юни 2027 г. за работодатели с наети 150 и повече служители, и чак от 2031 г. за работодатели със 100 до 149 служители. Ако разликата в заплащането на мъжете и жените се окаже над 5%, работодателят ще трябва да я обоснове, а ако не успее да даде резонни аргументи за нея, ще трябва да направи корекции във възнагражденията, за да ги сближи.