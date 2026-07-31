Депутатите ще обсъждат защитата при срочни договори

Проект за по-голяма защита при срочните трудови договори, внесен от депутати на ГЕРБ, срещна отпор от "Прогресивна България". Промените се отнасят за хората на срочни договори, които са в отпуск поради бременност и раждане, за отглеждане на дете и при осиновяване на дете. Внесени са от депутатите от ГЕРБ Галя Василева, Деница Сачева и Илиана Жекова с текстове в Кодекса на труда. Предстои в следващите дни да бъде първото им обсъждане в социалната комисия.

Според сега действащата разпоредба на Кодекса на труда срочният трудов договор може да се прекрати при изтичане на уговорения срок; със завършване на определената работа или със завръщане на замествания на работа, като това е възможно и когато служителят ползва отпуск за отглеждане на дете. Това, според вносителите, поставя хората със срочни договори в по-неблагоприятно положение спрямо тези, които работят на безсрочен трудов договор, тъй като при тях тези защити вече съществуват.

Предлаганото изменение не променя правната природа на срочния договор и не го превръща в безсрочен, посочват депутатите. Законопроектът единствено отлага момента на прекратяване на трудовото правоотношение до приключване на съответния отпуск, обясняват те, като обвързват инициативата си и с демографските проблеми пред България.

В становище от 6 страници обаче от социалното министерство опонират на вносителите. Предложението за „отлагане“ на момента на прекратяването на срочни трудови договора противоречи на установени в законодателството принципи и подкопава правната сигурност и предвидимост на трудовите отношения. С предложението волята на страните по трудовото правоотношение относно срочността на трудовия договор се приема за ирелевантна, посочват от ведомството на Наталия Ефремова. При отлагане например титулярът на практика не може да се върне на работа, допълват още експертите. Те припомнят и че жените в отпуск по майчинство са защитени от едностранно уволнение.